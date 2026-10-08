Mais dois anos: evolução importante que acirra a guerra entre Pérez e Tebas

Uma reportagem jornalística revelou, nesta quinta-feira, um novo desdobramento que indica a continuidade do atual embate entre o Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, e La Liga, comandada por Javier Tebas.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o Real Madrid continuará como membro da comissão de delegados do Campeonato Espanhol pelos próximos dois anos, como um dos seis clubes da primeira divisão, ao lado de seis clubes da segunda divisão. O Real Madrid se juntou à comissão em 2024, após uma ausência de quatro anos, e na época contou com o apoio da Real Sociedad e do Valladolid.

Desta vez, o Real Madrid mantém seu assento na comissão com o apoio dos clubes Real Sociedad e Athletic Bilbao.

A eleição do Real Madrid acontece em meio ao conflito permanente entre o clube, presidido por Florentino Pérez, e Javier Tebas, presidente de La Liga.

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Esse conflito voltou à tona nas últimas semanas após o dérbi de Madri e, posteriormente, por causa da queixa apresentada à União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) a respeito do caso Negreira, confirmada pela entidade continental há uma semana.

As atribuições da comissão incluem o seguinte:

1 - Solicitar a convocação da assembleia geral e executar corretamente os acordos aprovados pela assembleia geral e/ou pelos conselhos de divisão.

2 - Propor a nomeação, a destituição e a reeleição dos auditores externos à assembleia geral, mediante proposta da comissão de auditoria e controle interno.

3 - Negociar e, quando for o caso, aprovar, mediante ratificação da assembleia geral extraordinária referida no artigo 11 (f) do estatuto, os acordos com a Federação Espanhola de Futebol, a União das Associações Europeias de Futebol e as instituições públicas.

4 - Resolver questões urgentes levantadas por qualquer membro no tocante a assuntos aprovados por um órgão competente, respeitando a hierarquia orgânica e as disposições legais e regulamentares em todos os casos.

5 - Propor a abertura de procedimentos disciplinares.

6 - Emitir os relatórios exigidos de acordo com a legislação em vigor, os quais podem ser delegados, quando for o caso, ao diretor jurídico.

Essa delegação deve ser concedida pela maioria exigida para a tomada de decisões sobre a matéria abrangida por esta seção.

7 - Elaborar o orçamento de La Liga, além de elaborar o relatório, a conta de lucros e perdas e a prestação de contas do orçamento.

8 - Recomendar regras e critérios para a elaboração dos orçamentos pelos membros de La Liga.

9 - Nomear os membros da comissão de auditoria e controle interno mediante proposta do presidente.

Tornou-se comum o Real Madrid manifestar sua oposição e sua rejeição às propostas de La Liga nesse fórum, sendo normalmente representado pelo diretor-geral do clube, José Ángel Sánchez.