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A decisão de Hansi Flick sobre quem bateria o pênalti no duelo entre Barcelona e Villarreal gerou grande polêmica, depois que Lamine Yamal desperdiçou a chance de diminuir a diferença num momento em que o time catalão buscava voltar para o jogo. O lance abriu espaço para duras críticas ao treinador alemão.

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O Barcelona conquistou uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Villarreal, de virada, depois de estar perdendo por dois gols. A partida teve momentos bem distintos, do início desastroso do time catalão à forte reação no segundo tempo, mas o pênalti desperdiçado por Yamal ficou entre os lances que mais geraram discussão após o jogo.

O Barcelona levou um susto logo no começo, no Spotify Camp Nou: o Villarreal aproveitou suas duas primeiras chances e marcou duas vezes em apenas sete minutos, com Tajon Buchanan e Tani Oluwaseyi. Os donos da casa se viram perdendo por 2 a 0, com a necessidade urgente de diminuir a diferença antes do intervalo.

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O Barcelona teve uma grande oportunidade de voltar para o jogo na marca do pênalti, e Lamine Yamal assumiu a cobrança no lugar de Raphinha, depois de aceitar a responsabilidade naquele momento. A finalização, porém, bateu na trave e saiu, e o time desperdiçou uma chance preciosa de diminuir a diferença, embora o jogador tenha feito uma ótima partida e estado entre os destaques da equipe.

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Guti responsabiliza Flick

No programa “El Chiringuito”, Guti, ex-jogador do Real Madrid, criticou Flick diretamente. Para ele, o treinador alemão é o responsável pela escolha do cobrador e deveria ter intervindo para definir o jogador mais indicado para a cobrança, em vez de deixar a decisão nas mãos dos atletas num momento tão importante, segundo o site El Desmarque.

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“No fim das contas, a responsabilidade é do treinador. É ele quem tem que decidir, principalmente quando você tem um jogador que cobra pênaltis tão bem quanto o Raphinha”, disse Guti.

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O ex-astro do Real Madrid ressaltou que as circunstâncias da partida não permitiam correr riscos nem dividir a responsabilidade da cobrança. Segundo ele, o Barcelona não estava à frente por uma margem confortável que permitisse dar a outro jogador a chance de bater o pênalti; pelo contrário, perdia por dois gols e precisava aproveitar cada oportunidade para reagir. Por isso, na sua visão, Raphinha era a escolha lógica.

“Você não está ganhando por 4 a 0, está perdendo por 2 a 0. É um pênalti importante, e acho que é o brasileiro quem deveria cobrar”, acrescentou.

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Raphinha: aproveitamento acima de 90%

Guti voltou a destacar que os números de Raphinha nas cobranças de pênalti tornam a decisão de Flick ainda mais questionável: “O Raphinha é um dos melhores cobradores de pênalti. Se ele tivesse perdido um, daria para dizer isso, mas ele tem um aproveitamento acima de 90%, e você está perdendo por 2 a 0.”

Apesar das críticas a Flick por causa do pênalti, o Barcelona conseguiu uma forte reação no segundo tempo, com gols de Gerard Martín e Fermín López, antes de Pau Navarro marcar contra. O time catalão garantiu a vitória por 3 a 2 e segue na liderança de LaLiga, com 36 pontos, três à frente do rival Real Madrid, que também venceu com dificuldade o Celta de Vigo por 2 a 1, no sábado.

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