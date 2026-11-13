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Udinese Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images
Oliver Maywurm
Traduzido por

Mais de 30 milhões de euros: ex-promessa da DFB Matteo Palma rumo à Bundesliga?

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Ex-promessa da seleção alemã, Matteo Palma pode protagonizar uma transferência milionária para a Bundesliga no próximo verão.

O zagueiro da Udinese Calcio está na lista de "inúmeros" clubes, segundo o Sky. Entre os interessados estaria o RB Leipzig.

Palma tem contrato com a Udinese até 2031, mas, segundo o Sky, é um forte candidato a deixar o clube após o fim da temporada. O clube da primeira divisão italiana estaria disposto a liberar a promessa da defesa por uma quantia entre 30 milhões e 35 milhões de euros.

Outros clubes da Serie A e da Inglaterra também estariam interessados em Palma. Há alguns meses, o Borussia Dortmund também teria tentado contratar o jogador de 18 anos. Os dirigentes do BVB, porém, acabaram optando por contratar Joane Gadou. O vice-campeão alemão pagou 19,5 milhões de euros ao RB Salzburg pelo zagueiro de 19 anos.

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Transferência para a Bundesliga? Matteo Palma já é titular da Udinese

Nascido em Berlim, Palma deixou as categorias de base do Hertha BSC rumo à Udinese em 2022. Depois de ganhar importante experiência de jogo por empréstimo à Sampdoria de Gênova, da segunda divisão, no segundo turno da temporada passada, o jovem se tornou titular da Udinese, que atravessa uma grave crise. Palma disputou sete partidas nesta temporada pela equipe, lanterna da Serie A, e marcou um gol.

Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images
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Recentemente, Palma virou notícia ao trocar a federação alemã pela italiana. Depois de atuar inicialmente pela Itália na categoria sub-15, Palma vestiu a camisa da seleção alemã nas categorias sub-16 e sub-17. Como seu pai, natural da Itália, também tem raízes austríacas, Palma poderia jogar pela Áustria, mas decidiu defender a Azzurra.

O técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, convocou Palma para o atual período de jogos de seleções. Como o ex-jogador das categorias de base do Hertha trocou de federação, ele ficaria definitivamente vinculado à seleção italiana e não poderia mais voltar a defender a Alemanha caso entre em campo pela Itália na partida na Bélgica, no domingo. Palma não jogou na surpreendente vitória por 3 a 1 da equipe de Mancini sobre a França, na quinta-feira.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

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