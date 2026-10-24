Mais de 150 gols! Real Madrid e José Mourinho terão em breve um novo superartilheiro?

Enzo Alves, filho do ex-astro Marcelo, assinou apenas em janeiro seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. E, segundo o as, o jovem de 17 anos deve ganhar cada vez mais espaço nos planos do time principal.

"O caminho até o time principal está cada vez mais claro", destacou o jornal, que apontou boas chances de o atacante também ter suas primeiras experiências na equipe do técnico José Mourinho.

Alves é considerado um dos maiores talentos do Real Madrid e do futebol espanhol e teve uma ascensão notável. Na temporada passada, estreou aos 15 anos no sub-19, o Juvenil A, e marcou um gol logo no clássico contra o Atlético de Madrid.

Sob o comando de Álvaro Arbeloa, que atualmente dirige o FC Fulham na Premier League, ele também já atuou pelo Real Madrid Castilla, o time reserva do clube, e está perto de alcançar a marca de 200 gols pelas categorias de base do Real Madrid.

Ainda assim, conseguir minutos de jogo com Mourinho não deve ser fácil, já que a concorrência com Endrick e Carlos Espi, além de Mbappé, é grande e forte. Mas, no caso de Endrick, uma saída pode acontecer já em janeiro.