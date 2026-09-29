Na entrevista coletiva antes do segundo jogo da Liga das Nações contra a República Tcheca, na noite de terça-feira, o técnico alemão explicou que, acima de tudo, era preciso eliminar os graves erros individuais.

"Cometemos erros individuais quando estávamos com a bola, especialmente na saída de jogo em profundidade. Não podemos repetir isso", afirmou Tuchel e alertou: "Ainda mais nesse nível. Precisamos melhorar essas coisas. Estranhamente, quando estávamos com a bola, éramos nosso maior perigo para nós mesmos."

Na derrota por 3 a 2 para a Espanha na estreia, dois gols da atual campeã mundial foram precedidos por graves erros individuais do sistema defensivo dos Three Lions. No 0 a 1, por exemplo, o zagueiro do Manchester City Marc Guehi perdeu a bola na saída de jogo para Lamine Yamal, que aproveitou o erro com frieza e marcou para abrir o placar logo cedo, aos 6 minutos.

Também no 2 a 2 a defesa da Inglaterra, na figura de Nico O'Reilly, não foi bem. O lateral-esquerdo, que também tem contrato com o ManCity, tocou a bola sem necessidade nos pés do adversário Dani Olmo. O ex-Leipzig acabou passando a bola para Alex Baena, que acertou de cerca de 16 metros para empatar momentaneamente.

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Como a imprensa inglesa reagiu à atuação fraca?

A imprensa inglesa também se mostrou chocada com a fraca atuação defensiva. "A Inglaterra encontra seu DNA: Defensively Not Able (em português, incapaz defensivamente)", avaliou o Telegraph, enquanto a BBC advertiu: "A Inglaterra se entrega ao caos, mas precisa de controle para conquistar os grandes prêmios." Segundo o Sun, foram "a falha de Guehi e o pênalti desperdiçado por Kane" os principais responsáveis pela derrota.

No que diz respeito à "estrutura básica", por outro lado, Tuchel se mostrou satisfeito, motivo pelo qual, após apenas um jogo, ele ainda "não vê motivo para preocupação". Contra os tchecos, ele espera uma atuação defensivamente muito mais segura.

Com a derrota, Tuchel e a Inglaterra ocupam inicialmente a terceira colocação do Grupo 3. Os próximos adversários são a República Tcheca (29 de setembro) e a Croácia (3 de outubro), antes de no dia 6 de outubro já acontecer o jogo de volta contra os tchecos.