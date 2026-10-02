Magia que não para: os mísseis da Bélgica marcam uma nova centena para De Bruyne

O belga Kevin De Bruyne, meia do Napoli, continuou a espalhar sua magia pelos gramados ao redor do mundo, durante o confronto contra a Turquia na Liga das Nações da Europa.
A seleção da Bélgica recebeu a rival Turquia, nesta sexta-feira, no estádio Maurice Dufrasne, na terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa de 2027.
A partida contou com uma grande atuação de De Bruyne, que abriu o placar para os donos da casa aos dez minutos de jogo, após driblar o zagueiro dos visitantes e colocar a bola rente ao chão à esquerda do goleiro.
O meia do Napoli acrescentou seu segundo gol, e o segundo de sua seleção, aos 60 minutos de jogo, após finalizar com um chute em forma de míssil de fora da área, que o goleiro turco não conseguiu defender.
De acordo com a rede "Bleacher Report", De Bruyne chegou ao gol de número 201 nos gramados do futebol, após marcar o gol de número 40 pela seleção da Bélgica.
Além de seus gols internacionais, o jogador de 35 anos marcou 108 gols pelo Manchester City, 20 pelo Wolfsburg, 17 com a camisa do Genk, 10 nas cores do Werder Bremen e 6 gols até o momento por seu clube atual, o Napoli.