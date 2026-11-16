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Hussein Hamdy
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Mãe de Ronaldo acusa seleção de Portugal de traição, e Jesus responde

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Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, fez duras críticas à seleção de Portugal após a humilhante derrota por 4 a 1 para a Dinamarca. Ela afirmou que o resultado foi totalmente merecido e chegou a admitir que ficou feliz em ver a equipe perder.

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As declarações polêmicas vieram depois que Aveiro acusou a seleção portuguesa de não dar ao filho, astro do futebol mundial, o respeito que ele merece.

A mãe de Ronaldo demonstrou irritação especial com a homenagem dedicada ao filho, por entender que ela deveria ter sido feita com a presença dele, e não em sua ausência.

"O Cristiano está triste e gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Ele ficou triste porque o traíram, e eu também estou triste", disse Aveiro.

"A derrota foi totalmente merecida, e eu fiquei feliz com ela. A homenagem deveria ter sido feita com ele presente", acrescentou.

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Aveiro garantiu que o Sporting, clube onde Ronaldo começou a carreira, sabe muito bem como homenagear o vencedor de cinco Bolas de Ouro.

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"Aqui, no Sporting, vamos homenageá-lo. Aqui eles reconhecem o valor dele. Mas, na seleção, ele não foi respeitado, nem mesmo pelos companheiros", continuou.

Jesus responde

Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, respondeu às declarações polêmicas de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo.

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"Agora eu tenho que responder à mãe do Cristiano Ronaldo? Ela é minha mãe também... A mãe do Cristiano Ronaldo é uma senhora por quem tenho muito apreço, então o que posso dizer? Mãe é mãe, isso não muda, e eu entendo as declarações dela", disse Jesus, em entrevista à RTP.

"Barulho? Sim, é verdade, mas mãe é mãe, e só me cabe respeitá-la. A mãe sempre defende os filhos até a morte. É uma mãe muito querida, que sofreu muito para criar os filhos", acrescentou.

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Em outro assunto, Jesus comentou o corte de Bernardo Silva, depois que relatos do Real Madrid indicaram que o jogador estaria disponível para a partida do fim de semana: "Ninguém melhor do que o médico para falar sobre isso. Eu não faço parte do departamento médico".

"O Bernardo Silva e o Fábio Silva pediram para fazer alguns treinos de passes longos e movimentação, sob a supervisão de um dos meus auxiliares, o Pedro. Depois disso, o Bernardo se queixou de um problema muscular, e o departamento médico me informou à noite, explicando que era um problema leve", prosseguiu.

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"Mas não sou eu quem faz o diagnóstico. O que o departamento médico me disse é que, com apenas dois dias entre as partidas, não havia tempo suficiente para deixar o Bernardo em condições de jogar esta partida", continuou.

"No fim de semana, com mais tempo, pode ser diferente, mas quem pode responder é o médico. A lesão é muscular e está ligada a um desconforto", seguiu.

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"Jogadores do nível do Bernardo, que atuam em grandes equipes, não ficam felizes quando vêm para a seleção e não jogam", concluiu.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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