Mãe de Ronaldo acusa a seleção de Portugal de traição, e Jesus responde

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Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, fez duras críticas à seleção de Portugal após a humilhante derrota por 4 a 1 para a Dinamarca. Ela afirmou que o resultado foi totalmente merecido e chegou a admitir que ficou feliz ao ver a equipe perder.

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As declarações polêmicas vieram depois que Aveiro acusou a seleção portuguesa de não ter dado ao filho, astro do futebol mundial, o respeito que ele merece.

A mãe de Ronaldo demonstrou irritação especial com a homenagem dedicada ao filho, por considerar que ela deveria ter sido feita com a presença dele, e não em sua ausência.

"O Cristiano está triste e gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Ele ficou triste porque o traíram, e eu também estou triste", disse Aveiro.

"A derrota foi totalmente merecida, e eu fiquei feliz com ela. A homenagem deveria ter sido feita com a presença dele", acrescentou.

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Aveiro garantiu que o Sporting, clube onde Ronaldo iniciou a carreira, sabe muito bem como homenagear o vencedor de cinco Bolas de Ouro.

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"Aqui, no Sporting, vamos homenageá-lo. Aqui eles reconhecem o valor dele. Mas na seleção ele não teve respeito, nem mesmo dos companheiros", prosseguiu.

Jesus responde

Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, respondeu às declarações polêmicas de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo.

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Jesus declarou, em entrevista à RTP: "Agora eu tenho que responder à mãe do Cristiano Ronaldo? Ela também é minha mãe... A mãe do Cristiano Ronaldo é uma senhora que eu admiro muito, então o que posso dizer? Mãe é sempre mãe, isso não dá para mudar, e eu entendo as declarações dela".

"Barulho? Sim, é verdade, mas mãe é sempre mãe, e tudo o que me cabe é respeitá-la. A mãe sempre defende os filhos até a morte. Ela é uma mãe muito querida, que sofreu muito para criar os filhos", acrescentou.

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Em outro assunto, Jesus comentou o corte de Bernardo Silva, depois que relatos do Real Madrid indicaram que o jogador estaria disponível para a partida do fim de semana. "Ninguém melhor do que o médico para falar sobre isso. Eu não faço parte do departamento médico", respondeu.

"Bernardo Silva e Fábio Silva pediram para fazer alguns treinos de passes longos e movimentação, sob a supervisão de um dos meus auxiliares, o Pedro. Depois disso, o Bernardo se queixou de um problema muscular, e o departamento médico me informou à noite, explicando que se tratava de um problema leve", completou.

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"Mas não sou eu quem faz o diagnóstico. O que o departamento médico me passou foi que, com apenas dois dias entre as partidas, não havia tempo suficiente para deixar o Bernardo em condições de jogar esta partida", seguiu.

"No fim de semana, com mais tempo, pode ser diferente, mas quem pode responder é o médico. A lesão é muscular e está relacionada a um incômodo", continuou.

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"Jogadores do nível do Bernardo, que atuam em grandes equipes, não ficam felizes quando vêm para a seleção e não jogam", concluiu.