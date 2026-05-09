Luis Suárez (39) ainda vai disputar a Copa do Mundo com o Uruguai? “Eu disse algo que não deveria ter dito”

Luis Suárez se despediu da seleção uruguaia há um ano e meio, mas não está descartado que ele possa ser visto na Copa do Mundo no próximo verão. O próprio atacante, hoje com 39 anos, está aberto a um retorno.

Em setembro de 2024, Suárez disputou sua última partida pela seleção. Ele vestiu a camisa do Uruguai nada menos que 143 vezes, marcando 69 gols. Com isso, ele é o maior artilheiro de todos os tempos do país sul-americano.

Quando Suárez se despediu da seleção nacional, ele criticou bastante Marcelo Bielsa, que ainda é o técnico da equipe. Agora, o atacante relembra esse momento em entrevista à agência de notícias EFE.

“Eu dei um passo para o lado para abrir espaço para a geração mais jovem. Eu disse algo que não deveria ter dito e pedi desculpas por isso.”

Agora, ele secretamente espera um retorno. “Eu nunca diria não à seleção se eles precisassem de mim, especialmente com uma Copa do Mundo se aproximando. Sinto que ainda tenho algo a oferecer.”

Suárez participou com o Uruguai das Copas do Mundo de 2010, 2014, 2018 e 2022. Além disso, conquistou a Copa América com seu país em 2011.

Para o Uruguai, a Copa do Mundo começa na madrugada de 15 para 16 de junho, contra a Arábia Saudita. Os outros dois países do grupo são Cabo Verde e Espanha.