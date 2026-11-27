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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, confirmou que o jovem Warren Zaire-Emery será titular no confronto de sábado contra o Lorient, pela Ligue 1. O meio-campista está perto de alcançar uma marca importante pelo clube que defende desde a infância, enquanto o atual campeão busca ampliar sua vantagem na liderança.

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Uma marca importante para Zaire-Emery

Enrique revelou que Zaire-Emery começará jogando quando o PSG receber o Lorient no Parc des Princes. Formado nas categorias de base do clube, o jovem está perto de completar 200 partidas pelo time parisiense, marca que ressalta sua importância para a equipe apesar da pouca idade.

"Warren é um jogador diferente, um jogador especial", explicou o técnico na entrevista coletiva de sexta-feira, antes da partida. "Ele é um Titi, alguém com grandes qualidades dentro de campo, mas também fora dele. Sei que ele adoraria jogar todas as partidas! Amanhã, será titular. É um jogador importante para nós."

Embora a atenção esteja voltada para os jovens do elenco, o treinador demonstrou menos interesse em discutir possíveis reforços. Questionado sobre a próxima janela de transferências, Enrique deu uma resposta irritada à imprensa: "Bom dia... ainda estamos falando disso?!"

Respeito à solidez defensiva do Lorient

Apesar do domínio do PSG no futebol nacional, Enrique tratou de alertar seus jogadores contra o excesso de confiança. O Lorient se consolidou como uma das equipes mais disciplinadas da liga, e o ex-técnico do Barcelona destacou seus números defensivos como motivo para cautela.

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"Quando você vence muito, as expectativas são sempre muito altas. Mas é preciso entender que é muito difícil ganhar todos os jogos", explicou Enrique. "No ano passado, não vencemos nenhuma das duas partidas contra o Lorient. Isso já dá uma ideia de como o jogo de amanhã será difícil."

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Ele acrescentou: "É um time que sofre menos de um gol por jogo. Defende muito bem, não haverá muito espaço nem tempo. Pelo que vi até agora nesta temporada, é uma equipe muito forte defensivamente. Está entre os melhores times da Europa na defesa. Sente-se à vontade jogando com as linhas recuadas e demonstra muita união."

Flexibilidade tática e força nas bolas paradas

O PSG se tornou uma equipe capaz de ameaçar os adversários de várias maneiras nesta temporada, e Enrique atribuiu a boa fase recente à versatilidade do elenco. O treinador rejeitou a ideia de que seja o único responsável por escalar jogadores em funções diferentes e elogiou a inteligência e a disposição de seus atletas para priorizar o time.

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"Não sou eu que torno os jogadores versáteis, são eles! É a mentalidade deles, a capacidade de se adaptar e de colocar as necessidades do time em primeiro lugar", disse Enrique durante a entrevista coletiva. "Temos muitos jogadores assim. É preciso estar aberto a todas essas possibilidades. No momento, somos o melhor time nas bolas paradas, tanto na defesa quanto no ataque. Isso é motivo de orgulho, como sempre é quando falamos da nossa equipe."

"Fico muito feliz em ver todos marcando gols: os defensores, os meio-campistas e os atacantes. Teremos de estar ainda mais concentrados do que de costume. Será muito difícil vencer este jogo. Amanhã, teremos de ser ainda mais fortes para conquistar os três pontos."