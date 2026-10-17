Luis Díaz explode em noite de gala! Bayern de Munique desmonta o RB Leipzig peça por peça

O maior campeão alemão venceu o duelo de destaque da Bundesliga contra um RB Leipzig assustadoramente fraco por 6 a 1 (3 a 0), com todos os méritos, e deu uma resposta convincente após as decepções em Augsburg (2 a 2) e Stavanger (3 a 3).
Díaz, que vinha sendo criticado de vez em quando, foi o grande destaque e marcou três gols (aos 12, 47 e 69 minutos) para o Bayern de Munique, superior em todos os aspectos. Aleksandar Pavlovic (26), Michael Olise (34) e o artilheiro Harry Kane (53) também balançaram as redes. Andrija Maksimovic (90+1) fez apenas o gol de honra do Leipzig.
Com a vitória, a equipe do técnico Vincent Kompany ganhou muita confiança para o grande confronto de quarta-feira (às 21h, com transmissão do DAZN) contra os Gunners e assumiu a liderança da tabela, ao menos até domingo.
Já o RB sofreu uma goleada no segundo jogo do técnico Martin Demichelis contra seu ex-clube, às vésperas do grande duelo da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na quarta-feira (às 21h). Para o Leipzig, que não teve chances e esteve em uma noite ruim, foi a terceira derrota no campeonato nesta temporada.
Antes da partida, Kompany havia ressaltado que seu time gosta de pressão. "A fome despertou", disse. E o Bayern começou em ritmo acelerado. Logo aos 2 minutos, Kane teve a primeira boa chance. O time de Munique manteve a pressão e foi recompensado cedo. Após um ótimo passe de Joshua Kimmich, Díaz marcou livre de marcação.
Goleiro do RB, Vandevoordt evita vitória ainda mais ampla do Bayern
Pouco depois, o goleiro do RB, Marten Vandevoordt, interveio diante de Dayot Upamecano, um dos três jogadores que entraram na equipe em relação ao jogo contra o Viking, e de Ismael Saibari. Mas nada pôde fazer no chute rasteiro de Pavlovic de curta distância, após passe de Díaz, nem no nono gol de Olise na temporada. Nas demais chances do Bayern, Vandevoordt evitou uma goleada ainda antes do intervalo.
Do outro lado, Jonas Urbig teve um primeiro tempo tranquilo. O jogador de 23 anos substituiu mais uma vez Manuel Neuer, de 40, que estava com problemas físicos. Foi a quarta vez que isso aconteceu nesta temporada. À beira do campo, o auxiliar Aaron Danks incentivava constantemente os jogadores do Bayern, já que Kompany estava limitado por supostos problemas no quadril.
Demichelis, que disputou 174 partidas pelo Bayern entre 2003 e 2011, reagiu e colocou dois novos jogadores em campo. Mas eles mal haviam entrado quando Díaz marcou novamente. Kane ampliou. Para o inglês, também foi o nono gol na temporada. O Bayern, porém, muitas vezes encontrou facilidade diante de um Leipzig que atuava de forma descuidada, como aconteceu mais uma vez com o colombiano Díaz.