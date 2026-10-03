Luis de la Fuente, treinador da seleção da Espanha, promoveu mudanças amplas na escalação titular para o confronto diante da República Tcheca pela Liga das Nações da Uefa, ao escalar nove novos jogadores, mantendo apenas Lamine Yamal e Baena do time anterior, em uma decisão marcada por diversas surpresas no que diz respeito às posições dos atletas.
A primeira aparição de Roberto como centroavante nato foi a principal surpresa de De la Fuente, ao lado da escalação de Fresneda na posição de lateral-direito, enquanto a escalação viu o retorno de várias peças fundamentais, com destaque para Pedri, Dani Olmo, Rodri e Laporte.
O treinador espanhol também apostou em Le Normand na zaga central, enquanto Fran García ocupou a posição de lateral-esquerdo, e David Raya teve a oportunidade de defender o gol da seleção, em mudanças que refletem a intenção de De la Fuente de remodelar a equipe e conceder papéis diferentes a vários de seus jogadores.
A escalação titular da Espanha foi a seguinte:
David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Roberto.