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Luis de la Fuente surpreende a todos com 9 mudanças na escalação da Espanha

Espanha x Tchéquia
Espanha
Tchéquia
Liga das Nações A
Espanha
Tchéquia

Permaneceram apenas Yamal e Payne...

Luis de la Fuente, treinador da seleção da Espanha, promoveu mudanças amplas na escalação titular para o confronto diante da República Tcheca pela Liga das Nações da Uefa, ao escalar nove novos jogadores, mantendo apenas Lamine Yamal e Baena do time anterior, em uma decisão marcada por diversas surpresas no que diz respeito às posições dos atletas.

A primeira aparição de Roberto como centroavante nato foi a principal surpresa de De la Fuente, ao lado da escalação de Fresneda na posição de lateral-direito, enquanto a escalação viu o retorno de várias peças fundamentais, com destaque para Pedri, Dani Olmo, Rodri e Laporte.

O treinador espanhol também apostou em Le Normand na zaga central, enquanto Fran García ocupou a posição de lateral-esquerdo, e David Raya teve a oportunidade de defender o gol da seleção, em mudanças que refletem a intenção de De la Fuente de remodelar a equipe e conceder papéis diferentes a vários de seus jogadores.

A escalação titular da Espanha foi a seguinte:

David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Roberto.

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