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Muhammad Sharaf Eldeen
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Luis de la Fuente exclui 4 jogadores da lista da Espanha para o confronto contra a Inglaterra

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Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, definiu sua lista final para o confronto contra a Inglaterra, marcado para a noite deste domingo no estádio Metropolitano, na capital Madri, pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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Isso aconteceu depois que o treinador campeão mundial recuperou alguns elementos titulares que ficaram de fora da última vitória sobre a República Tcheca (2 a 0), optando por descartar quatro jogadores da lista, além de Alejandro Grimaldo, que foi obrigado a deixar a concentração por causa de uma gripe, segundo a rede "Cope" espanhola.

A lista dos descartados incluiu Jorge de Frutos, atacante do Rayo Vallecano, Roberto Fernández, jogador do Espanyol, o zagueiro do Como, Jacobo Ramón, e o goleiro do Real Betis, Álvaro Valles, depois que o treinador espanhol preferiu confiar nos nomes mais experientes para o confronto aguardado contra a seleção inglesa.

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O retorno de Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal deu a De la Fuente opções adicionais no setor ofensivo, depois que os dois jogadores ficaram de fora do último confronto contra a República Tcheca.

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15 de nov. de 2026

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Yamal não viajou a Praga, em meio à recuperação de uma lesão no joelho, enquanto Oyarzabal permaneceu em San Sebastián por causa do nascimento de seu segundo filho.

A dupla se juntou à concentração da seleção em Madri antes do confronto com a Inglaterra, ficando disponível para participar da partida.

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A Espanha também recuperou os serviços de Nico Williams e Aymeric Laporte, que ficaram de fora da partida contra a República Tcheca, o que se refletiu nas escolhas do treinador na lista final.

O retorno de Laporte à linha defensiva levou à saída de Jacobo Ramón, que era um dos rostos novos na lista da seleção durante o período de paralisação atual, enquanto Valles voltou à sua posição como quarto goleiro, ficando fora da lista destinada à partida, depois de já ter sido descartado do confronto com a República Tcheca.

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Já De Frutos e Roberto Fernández não conseguiram manter seus lugares após o retorno das opções ofensivas titulares.

A lista também contou com Yamal usando a camisa número 10, que havia sido vestida por Víctor Muñoz durante a partida contra a República Tcheca, enquanto Oyarzabal recuperou a camisa número 21.

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O confronto com a Inglaterra ganha grande importância nos cálculos do Grupo 3 da Liga A, já que a Espanha entra em campo na liderança, com 15 pontos, três à frente da seleção inglesa, segunda colocada, o que torna o duelo decisivo na disputa pela liderança do grupo.

À seleção espanhola basta o empate para garantir o encerramento da fase de grupos na primeira posição, enquanto a seleção inglesa precisa da vitória para igualar a pontuação de sua adversária, com o saldo de gols nos confrontos diretos e outros cálculos entrando como critérios de desempate caso as duas seleções fiquem empatadas.

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A Espanha havia derrotado a República Tcheca (2 a 0), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, enquanto a Inglaterra venceu a Croácia (2 a 1) na mesma rodada.

A partida de ida entre Inglaterra e Espanha, no estádio de Wembley, na capital britânica, Londres, terminou com uma empolgante vitória dos visitantes (3 a 2) em um confronto marcado por reviravoltas.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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