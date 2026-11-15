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Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, definiu sua lista final para o confronto contra a Inglaterra, marcado para a noite deste domingo no estádio Metropolitano, na capital Madri, pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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Isso aconteceu depois que o treinador campeão mundial recuperou alguns elementos titulares que ficaram de fora da última vitória sobre a República Tcheca (2 a 0), optando por descartar quatro jogadores da lista, além de Alejandro Grimaldo, que foi obrigado a deixar a concentração por causa de uma gripe, segundo a rede "Cope" espanhola.

A lista dos descartados incluiu Jorge de Frutos, atacante do Rayo Vallecano, Roberto Fernández, jogador do Espanyol, o zagueiro do Como, Jacobo Ramón, e o goleiro do Real Betis, Álvaro Valles, depois que o treinador espanhol preferiu confiar nos nomes mais experientes para o confronto aguardado contra a seleção inglesa.

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O retorno de Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal deu a De la Fuente opções adicionais no setor ofensivo, depois que os dois jogadores ficaram de fora do último confronto contra a República Tcheca.

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Yamal não viajou a Praga, em meio à recuperação de uma lesão no joelho, enquanto Oyarzabal permaneceu em San Sebastián por causa do nascimento de seu segundo filho.

A dupla se juntou à concentração da seleção em Madri antes do confronto com a Inglaterra, ficando disponível para participar da partida.

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A Espanha também recuperou os serviços de Nico Williams e Aymeric Laporte, que ficaram de fora da partida contra a República Tcheca, o que se refletiu nas escolhas do treinador na lista final.

O retorno de Laporte à linha defensiva levou à saída de Jacobo Ramón, que era um dos rostos novos na lista da seleção durante o período de paralisação atual, enquanto Valles voltou à sua posição como quarto goleiro, ficando fora da lista destinada à partida, depois de já ter sido descartado do confronto com a República Tcheca.

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Já De Frutos e Roberto Fernández não conseguiram manter seus lugares após o retorno das opções ofensivas titulares.

A lista também contou com Yamal usando a camisa número 10, que havia sido vestida por Víctor Muñoz durante a partida contra a República Tcheca, enquanto Oyarzabal recuperou a camisa número 21.

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O confronto com a Inglaterra ganha grande importância nos cálculos do Grupo 3 da Liga A, já que a Espanha entra em campo na liderança, com 15 pontos, três à frente da seleção inglesa, segunda colocada, o que torna o duelo decisivo na disputa pela liderança do grupo.

À seleção espanhola basta o empate para garantir o encerramento da fase de grupos na primeira posição, enquanto a seleção inglesa precisa da vitória para igualar a pontuação de sua adversária, com o saldo de gols nos confrontos diretos e outros cálculos entrando como critérios de desempate caso as duas seleções fiquem empatadas.

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A Espanha havia derrotado a República Tcheca (2 a 0), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, enquanto a Inglaterra venceu a Croácia (2 a 1) na mesma rodada.

A partida de ida entre Inglaterra e Espanha, no estádio de Wembley, na capital britânica, Londres, terminou com uma empolgante vitória dos visitantes (3 a 2) em um confronto marcado por reviravoltas.