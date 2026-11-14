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Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, falou sobre o confronto com a Inglaterra, no próximo domingo, que vai definir o líder do grupo, aquele que disputará a partida de volta em casa, quando forem realizados os jogos das quartas de final da Liga das Nações da UEFA em março do ano que vem.

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O jornal Marca publicou as declarações do treinador da Fúria durante a coletiva de imprensa, onde disse: "Não vamos entrar em campo em busca do empate. Conquistamos 12 vitórias consecutivas e queremos que a próxima vitória seja a de número 13. Só pensamos em vencer, e vocês sabem muito bem o quanto gosto do número 13".

E prosseguiu: "A seleção espanhola já construiu uma era especial. E até hoje somos a seleção com mais jogos sem derrota no futebol mundial. Mas não nos contentamos com o que conquistamos. Temos uma obsessão permanente: que o nosso próximo jogo seja, para nós, como se fosse o último. Ainda temos uma enorme margem para evoluir".

E destacou: "Todos os jogadores estão em condições ideais para atuar hoje e treinar amanhã. O único jogador que não estará presente hoje é Alejandro Grimaldo, por causa de um quadro viral, e não irá aos treinos".

Sobre a exclusão de 5 jogadores da lista para a partida de amanhã, comentou: "É uma questão de contas esportivas. Temos 28 jogadores na lista, enquanto só é permitido convocar 23. Todos já entendem isso de antemão. Lidamos com o assunto como algo totalmente normal. A parte mais incômoda é comunicar a eles isso na mesma noite. Mas eles encaram a situação de forma natural e a compreendem com total respeito".

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Sobre a condição física de Lamine Yamal, explicou: "Não senti raiva. Eu disse que o que me incomoda é não dizer a verdade. Não gosto da mentira nem da ausência de credibilidade e verdade".

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E ressaltou: "Yamal está em excelente forma. É um processo que repetiremos novamente se for necessário. Ele se recuperou perfeitamente. Ontem, ele e Mikel Oyarzabal tiveram uma ótima recepção. O que posso dizer? Estou muito feliz por as coisas terem acontecido dessa maneira, mas não há mais nada".

E acrescentou: "Veremos se Yamal começará a partida como titular (risos), mas, se começar como titular, isso significa que ele está pronto para jogar. Ele está em condições totalmente ideais".

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E apontou: "Yamal se beneficiou muito de não ter feito duas viagens e de ter ficado longe do clima frio. Ele está pronto para jogar sem qualquer problema nenhum".

O treinador da Fúria afirmou: "Nós não podemos jogar da maneira como a Inglaterra joga, e a Inglaterra não pode jogar da maneira como jogamos na Espanha. É uma das melhores partidas que se pode assistir no mundo".

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Sobre as motivações dos adversários ao enfrentar a Espanha, comentou: "Vencer o campeão mundial é a melhor forma de consolidar a ideia de que você é capaz de se tornar uma grande equipe. Todos os adversários disputam agora os jogos contra nós com maior motivação, com mais entusiasmo, ímpeto e agressividade".

E prosseguiu: "A Inglaterra é o adversário mais difícil? As diferenças são mínimas entre França, Inglaterra e Portugal. Qualquer uma dessas seleções é capaz de vencer você. Não há diferenças entre as seleções no topo do ranking da Federação Internacional de Futebol".

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A respeito do treinador Thomas Tuchel e do alerta sobre a aplicação do protocolo contra o racismo, explicou: "Você pode dizer a Tuchel que não há racismo na Espanha. Não somos racistas, exatamente como também acontece na Inglaterra".

E apontou: "A Inglaterra não vence um título internacional há 60 anos? Não devemos confundir valor com preço. Os jogadores espanhóis são baratíssimos. São os melhores jogadores do mundo e, mesmo assim, você paga por eles metade do que paga para contratar outro jogador na Inglaterra. Cada parte age de acordo com o seu mundo e o seu mercado, e cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Quando você tem grandes jogadores e não vence títulos, começa a duvidar se está no caminho certo".

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E completou: "Fermín López ainda não conseguiu marcar pela Espanha? Espero que ele consiga, mas há outros jogadores que também não marcaram. É um jogador excepcional. Ele oferece diversas soluções no jogo, além da capacidade de chegar à área e da profundidade ofensiva".