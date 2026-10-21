Luís Castro desconversa sobre Renato Gaúcho e aborda situação preocupante do Grêmio

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Português evitou responder às críticas do sucessor, assumiu responsabilidade por sua passagem e destacou a necessidade de união no Tricolor

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Luís Castro evitou entrar em rota de colisão com Renato Gaúcho ao comentar a situação do Grêmio. Em entrevista no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, antes de retornar a Lisboa, o ex-treinador gremista adotou um tom diplomático ao ser questionado sobre as declarações do atual comandante e reforçou a importância da união para o clube superar a crise no Campeonato Brasileiro e buscar o título da Copa do Brasil.

Desde que reassumiu o Tricolor, Renato tem feito críticas à montagem do elenco e apontado problemas que, em sua avaliação, precisam ser corrigidos. Em uma das declarações, o treinador afirmou que havia “muita coisa para corrigir” no clube, em uma referência indireta ao trabalho de seu antecessor.

Luís Castro, que comandou a equipe por nove meses antes de ser demitido em 13 de setembro, preferiu não rebater as falas. O português assumiu a responsabilidade pelo desempenho do time durante sua passagem e afirmou que sua postura profissional não permite comentários sobre o trabalho de outros treinadores.

“Quanto àquilo que o meu colega treinador do Grêmio disse, eu não tenho nada a comentar. Minha conduta profissional não me permite que eu diga o que quer que seja. Não é ético da minha parte estar a comentar o trabalho ou dizer o que quer que seja. Nunca comentei o trabalho dos meus colegas e não é hoje que vou fazer. É uma questão ética, minha conduta profissional é assim e não vou desviar dela”, declarou.

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Durante sua passagem pelo Grêmio, Castro dirigiu 50 partidas, com 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O treinador conquistou o Campeonato Gaúcho em março e levou a equipe à semifinal da Copa do Brasil, na qual o Tricolor ainda enfrentará o Atlético-MG.

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A situação esportiva, porém, se deteriorou no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Grêmio soma três empates e uma derrota nos primeiros quatro jogos do treinador e ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos, em meio à luta contra o rebaixamento. A Copa do Brasil aparece como uma oportunidade para recuperar a confiança do elenco em uma reta final de temporada decisiva.

Além dos desafios dentro de campo, o clube também precisa resolver a pendência financeira com Luís Castro. Mais de um mês após a demissão, Grêmio e treinador ainda negociam os valores referentes à rescisão contratual. O vínculo do português tinha duração prevista até o fim de 2027, e o custo da saída pode se aproximar dos R$ 30 milhões, considerando salários restantes, 13º e outros encargos. O clube, entretanto, contesta esse montante e não confirmou oficialmente o valor devido.

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As conversas seguem em meio às dificuldades financeiras do Tricolor, que também está envolvido em um plano coletivo de pagamento de dívidas na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e sofreu um transfer ban recentemente. O cenário aumenta a preocupação com o planejamento para a próxima temporada, sobretudo diante da possibilidade de queda para a Série B e do consequente impacto nas receitas.

Enquanto o Grêmio tenta equilibrar as contas e reagir no campo, Luís Castro opta por não alimentar a troca de declarações com Renato Gaúcho. Para o clube, o foco agora está em interromper a sequência negativa no Brasileirão, afastar o risco de rebaixamento e manter viva a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil.