Lucas Moura volta a treinar sem restrições e já tem data para retornar ao São Paulo

Lucas Moura está cada vez mais próximo de voltar a defender o São Paulo. O atacante avançou mais uma etapa na recuperação da lesão no tendão de Aquiles e já voltou a treinar sem restrições no CT da Barra Funda. Diante da evolução, a comissão técnica já trabalha com uma data para o retorno do camisa 7.

Lucas sofreu a ruptura do tendão de Aquiles durante o empate por 2 a 2 com o Bahia, no dia 3 de maio. O jogador precisou passar por cirurgia no dia seguinte e iniciou um longo processo de recuperação. A previsão inicial era de pelo menos seis meses afastado, o que colocaria uma possível volta apenas na reta final de novembro. A gravidade da lesão chegou a levantar a possibilidade de que ele não voltasse a atuar em 2026.

O cenário, porém, mudou nas últimas semanas. Em setembro, o São Paulo já havia informado que o prazo de recuperação de Lucas tinha diminuído, enquanto o jogador avançava para a fase de transição física. A evolução surpreendeu internamente e abriu a possibilidade de um retorno até dois meses antes da previsão inicial. No fim de setembro, o atacante já participava de parte das atividades com os companheiros e se aproximava da liberação para os jogos.

Apesar de já estar treinando normalmente, Lucas não deve ser relacionado para o confronto com o Cruzeiro, na quarta-feira (7), às 20h30, fora de casa. A comissão técnica entende que o atacante ainda precisa cumprir uma última etapa antes de voltar a atuar, principalmente por causa do longo período sem ritmo de jogo. A expectativa é que ele seja novamente opção contrao Vitória, no sábado (10), no Morumbis.

Próximas partidas CRU Brasileirão 20:30 SAP

O retorno de Lucas representa um reforço importante para o São Paulo na reta final da temporada. O camisa 7 participou de apenas 17 partidas em 2026 e, com ele em campo, o Tricolor teve aproveitamento de 64,7%, contra 40,6% nos jogos disputados sem o atacante. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, e espera contar novamente com um de seus principais jogadores para a sequência decisiva da competição.