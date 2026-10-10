Loucura em Vallecas, Rayo-Athletic suspenso: o protesto contra o presidente com aviõezinhos de papel

A dura contestação contra o presidente Martín Presa transformou a tarde em Vallecas em um dia de pura tensão, culminando com a suspensão definitiva do duelo entre Rayo Vallecano e Athletic Bilbao. Depois de várias tentativas de retomar o jogo após os primeiros distúrbios, que explodiram aos 13 minutos com um intenso arremesso de objetos no campo, o árbitro se viu obrigado a interromper definitivamente a partida após 45 minutos em que, na prática, foi impossível jogar.





ARREMESSO DE OBJETOS - O protesto dos torcedores da casa contra a diretoria, com o clube à beira da falência, começou com o arremesso de aviõezinhos de papel, bolinhas de borracha coloridas e outros objetos que rapidamente invadiram o gramado, tornando o campo impraticável.









O PROTESTO - Com a partida interrompida, a Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano divulgou uma nota oficial definindo o protesto como "legítimo, democrático, necessário e pacífico", nascido como "consequência de três décadas em que se colocou em risco a saúde de 15 mil torcedores".





A CONDENAÇÃO - A LaLiga expressou uma dura e firmíssima condenação aos graves distúrbios e protestos registrados no estádio de Vallecas, culminando com a interrupção definitiva da partida entre Rayo Vallecano e Athletic Bilbao. Por meio de uma nota oficial, a liga espanhola informou que, nas próximas horas, serão comunicados a data e o horário da remarcação do duelo. Por razões de ordem pública e para garantir os mais altos padrões de segurança, a disputa dos minutos restantes da partida provavelmente acontecerá com portões fechados, lê-se no AS.



