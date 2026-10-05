Lothar Matthäus, ex-jogador da seleção alemã, acredita que a saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção portuguesa se deve a razões muito mais profundas do que aquelas conhecidas pelo público.

Após o apito final da partida contra a Noruega (2 a 1), o técnico Jorge Jesus abriu a porta para o diálogo com Cristiano Ronaldo, propondo a reconciliação e o retorno à seleção nacional.

Jesus declarou: "Para mim, Cristiano seria um jogador que mereceria integrar a próxima lista de convocados, desde que jogue pelo Al-Nassr e deseje voltar à seleção nacional. E, para que as duas partes cheguem a um acordo, elas precisam conversar e se entender. Isso não depende apenas de mim".

Ainda assim, Lothar Matthäus, ex-jogador da seleção alemã, não acredita que Cristiano Ronaldo voltará a vestir a camisa da seleção portuguesa, e vai além, apontando que o problema não foi apenas uma desavença com o treinador, mas também a tensão em sua relação com os companheiros, afirmando que ele merecia uma despedida diferente.

Matthäus disse, em declarações publicadas pelo jornal "A Bola": "Ele tem uma carreira brilhante, eu o parabenizo de todo o coração. Ele deu muito ao futebol, e não podemos deixar de ser gratos a ele. E talvez seja exatamente por isso que sua saída da seleção nacional deveria ter sido mais digna. Ele não merecia isso".

O ídolo do Bayern de Munique espera que, no fim, os dois consigam "se olhar frente a frente. Porque o problema, na minha opinião, não se limita ao treinador e ao fato de ele ser mantido no banco de reservas, mas acredito que Ronaldo não conta mais com o apoio de seus companheiros de equipe".

Cristiano Ronaldo deixou a concentração de treinos de Portugal antes da partida em Copenhague contra a Dinamarca (4 a 2), viajou de jato particular para Madri e, ontem, domingo, viajou de avião para Riade para se juntar ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.