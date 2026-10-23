Longe dos holofotes: Real Madrid traça os contornos do plano para o clássico

O Real Madrid seguiu com a preparação para o confronto diante do Barcelona, marcado para a noite de domingo no estádio Camp Nou, pelo clássico, em meio às ausências de Marco Asensio e Rodrygo por lesão, e de Vinícius Júnior por suspensão.

O site oficial do Real Madrid informou que a equipe realizou uma nova sessão de treinos matinal na cidade de Valdebebas, na qual a comissão técnica focou nos aspectos físicos e táticos, com a realização de treinos diferenciados para os jogadores titulares que participaram da partida contra o Leipzig.

A sessão de treinos para o restante dos jogadores começou com exercícios de aquecimento e ativação no gramado, antes de passar para treinos de passe e finalização ao gol, seguidos da execução de um conjunto de exercícios táticos, encerrando-se a sessão com jogos em campo reduzido.

O Real Madrid deverá realizar seu último treino amanhã, sábado, às dez e meia da manhã no horário da Espanha, enquanto o diretor técnico José Mourinho concederá uma coletiva de imprensa às dez da manhã, na Cidade do Real Madrid.

A equipe deixa a capital espanhola na manhã de domingo, rumo a Barcelona, para disputar o aguardado confronto, antes de retornar a Madri após o fim da partida, que começa às nove da noite no horário da Espanha.