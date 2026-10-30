Prévia de Liverpool x Arsenal pela Premier League
Liverpool x Arsenal começa no domingo, 1º de novembro, às 15h30 EST e às 19h30 GMT.
A fortaleza de Anfield espera os campeões
Depois de um início de temporada relativamente irregular sob o comando de Andoni Iraola, o Liverpool é uma das equipes em melhor fase na Inglaterra. Incluindo uma vitória nos pênaltis sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa, o time venceu cinco partidas consecutivas e marcou 15 gols nesse período. Uma das sequências será interrompida: o Liverpool vem de três vitórias seguidas em Anfield, enquanto os visitantes de Arteta venceram cinco de seus últimos seis jogos fora de casa pela Premier League.
Arsenal põe à prova suas credenciais na briga pelo título em Anfield
Atual campeão da Premier League, o Arsenal começou a temporada em grande forma, com oito vitórias em nove partidas. O único tropeço foi uma derrota por 3 a 0 para o Brighton antes da pausa mais recente para jogos de seleções, mas a equipe reagiu de maneira impressionante, vencendo três partidas consecutivas da Premier League contra Leeds, Nottingham Forest e Everton. Nem tudo foi perfeito, porém: houve um empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League e uma surpreendente derrota para o Fleetwood Town, da quarta divisão, na Copa da Liga Inglesa. Expulso naquela derrota decidida nos pênaltis, o adolescente Max Dowman, de 16 anos, ficará fora de três partidas em competições nacionais, a começar por esta. O Arsenal não vence uma partida da Premier League em Anfield desde 2012, uma sequência de 13 visitas sem vitória.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
- O Arsenal não vence uma partida da Premier League em Anfield desde setembro de 2012.
- O Arsenal, campeão sob o comando de Mikel Arteta, não venceu nenhum dos últimos quatro confrontos com o Liverpool, embora três deles tenham terminado empatados.
- O Liverpool não conta com os lesionados Víctor Muñoz e Dominik Szoboszlai, enquanto o Arsenal terá de lidar com as ausências de Bukayo Saka, William Saliba e do suspenso Dowman.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Liverpool x Arsenal
Forma recente
Histórico do confronto
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|7
|0
|1
|20
|9
|+11
|21
D
V
V
V
V
|2
|8
|7
|0
|1
|13
|5
|+8
|21
V
V
V
D
V
|3
|8
|5
|1
|2
|23
|7
|+16
|16
D
V
V
V
V
|4
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|+3
|15
V
V
D
V
E
|5
|8
|4
|1
|3
|17
|15
|+2
|13
D
V
V
D
E
|6
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
E
D
E
V
E
|7
|8
|2
|5
|1
|9
|6
|+3
|11
E
E
D
E
V
|8
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
V
D
D
V
D
|9
|8
|3
|2
|3
|9
|12
|-3
|11
V
V
E
V
D
|10
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|+1
|10
E
D
E
D
E
|11
|8
|2
|4
|2
|8
|9
|-1
|10
D
D
E
V
E
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|16
|-4
|10
E
D
V
D
V
|13
|8
|2
|3
|3
|12
|13
|-1
|9
V
V
D
D
E
|14
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
V
V
E
D
E
|15
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
V
D
E
E
|16
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
|7
D
E
E
E
D
|17
|8
|2
|1
|5
|9
|19
|-10
|7
D
D
V
E
D
|18
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
E
D
D
D
V
|19
|8
|2
|0
|6
|6
|15
|-9
|6
D
D
V
V
D
|20
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
E
D
D
D
D