Prévia de Liverpool x Arsenal pela Premier League

Premier League - Rodada 9 1 de nov. de 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool x Arsenal começa no domingo, 1º de novembro, às 15h30 EST e às 19h30 GMT.

A fortaleza de Anfield espera os campeões

Depois de um início de temporada relativamente irregular sob o comando de Andoni Iraola, o Liverpool é uma das equipes em melhor fase na Inglaterra. Incluindo uma vitória nos pênaltis sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa, o time venceu cinco partidas consecutivas e marcou 15 gols nesse período. Uma das sequências será interrompida: o Liverpool vem de três vitórias seguidas em Anfield, enquanto os visitantes de Arteta venceram cinco de seus últimos seis jogos fora de casa pela Premier League.

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Arsenal põe à prova suas credenciais na briga pelo título em Anfield

Atual campeão da Premier League, o Arsenal começou a temporada em grande forma, com oito vitórias em nove partidas. O único tropeço foi uma derrota por 3 a 0 para o Brighton antes da pausa mais recente para jogos de seleções, mas a equipe reagiu de maneira impressionante, vencendo três partidas consecutivas da Premier League contra Leeds, Nottingham Forest e Everton. Nem tudo foi perfeito, porém: houve um empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League e uma surpreendente derrota para o Fleetwood Town, da quarta divisão, na Copa da Liga Inglesa. Expulso naquela derrota decidida nos pênaltis, o adolescente Max Dowman, de 16 anos, ficará fora de três partidas em competições nacionais, a começar por esta. O Arsenal não vence uma partida da Premier League em Anfield desde 2012, uma sequência de 13 visitas sem vitória.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Arsenal não vence uma partida da Premier League em Anfield desde setembro de 2012.

O Arsenal, campeão sob o comando de Mikel Arteta, não venceu nenhum dos últimos quatro confrontos com o Liverpool, embora três deles tenham terminado empatados.

O Liverpool não conta com os lesionados Víctor Muñoz e Dominik Szoboszlai, enquanto o Arsenal terá de lidar com as ausências de Bukayo Saka, William Saliba e do suspenso Dowman.

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