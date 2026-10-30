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Liverpool x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Liverpool x Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Dowman

Prévia completa do confronto entre Liverpool e Arsenal pela Premier League, em Anfield. O Arsenal não vence nesse estádio há muito tempo, mas será que conseguirá acabar com esse jejum?

Prévia de Liverpool x Arsenal pela Premier League

crest
Premier League - Rodada 9
Anfield

Liverpool x Arsenal começa no domingo, 1º de novembro, às 15h30 EST e às 19h30 GMT.

A fortaleza de Anfield espera os campeões

Depois de um início de temporada relativamente irregular sob o comando de Andoni Iraola, o Liverpool é uma das equipes em melhor fase na Inglaterra. Incluindo uma vitória nos pênaltis sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa, o time venceu cinco partidas consecutivas e marcou 15 gols nesse período. Uma das sequências será interrompida: o Liverpool vem de três vitórias seguidas em Anfield, enquanto os visitantes de Arteta venceram cinco de seus últimos seis jogos fora de casa pela Premier League.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

Arsenal põe à prova suas credenciais na briga pelo título em Anfield

Atual campeão da Premier League, o Arsenal começou a temporada em grande forma, com oito vitórias em nove partidas. O único tropeço foi uma derrota por 3 a 0 para o Brighton antes da pausa mais recente para jogos de seleções, mas a equipe reagiu de maneira impressionante, vencendo três partidas consecutivas da Premier League contra Leeds, Nottingham Forest e Everton. Nem tudo foi perfeito, porém: houve um empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League e uma surpreendente derrota para o Fleetwood Town, da quarta divisão, na Copa da Liga Inglesa. Expulso naquela derrota decidida nos pênaltis, o adolescente Max Dowman, de 16 anos, ficará fora de três partidas em competições nacionais, a começar por esta. O Arsenal não vence uma partida da Premier League em Anfield desde 2012, uma sequência de 13 visitas sem vitória.

Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • O Arsenal não vence uma partida da Premier League em Anfield desde setembro de 2012.
  • O Arsenal, campeão sob o comando de Mikel Arteta, não venceu nenhum dos últimos quatro confrontos com o Liverpool, embora três deles tenham terminado empatados.
  • O Liverpool não conta com os lesionados Víctor Muñoz e Dominik Szoboszlai, enquanto o Arsenal terá de lidar com as ausências de Bukayo Saka, William Saliba e do suspenso Dowman.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Liverpool x Arsenal

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formação
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoM. ZubimendiM. ZubimendiM. OedegaardM. OedegaardV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Arsenal

Técnico

  • A. Iraola
  • M. Arteta

Forma recente

LIV

LIV - Sequência

LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
Gol marcado (sofrido)
15/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ARS

ARS - Sequência

LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Histórico do confronto

Confrontos

LiverpoolEmpateArsenal
2
3
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Amistosos de clubes
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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