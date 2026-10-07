Raul Jimenez, companheiro de seleção de Mora, aparentemente vê na Bundesliga e no BVB uma boa opção para o desenvolvimento do jovem de apenas 17 anos, que já teria despertado o interesse de praticamente todos os grandes clubes da Europa.

"Ele tem capacidade para jogar em qualquer lugar, mas também pode ser um processo gradual, passo a passo. Onde eu gostaria de vê-lo? Talvez na Alemanha, no Borussia Dortmund. Eles têm seu próprio estilo de jogo", disse Jimenez em entrevista à Claro Sports.

No entanto, uma transferência deve se tornar um assunto extremamente caro para o BVB, sobretudo porque o Dortmund já fechou recentemente duas transferências custosas para as posições preferidas de Mora, com Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas.

Chances do BVB por Mora? Liverpool já estaria oferecendo 45 milhões

Além disso, o Liverpool supostamente estaria preparando uma oferta recorde de quase 45 milhões de euros. Isso é o que informa o extremamente renomado jornalista esportivo mexicano David Faitelson, citando a conhecida agente Rafaela Pimenta, que além de Mora também representa superestrelas internacionais como Erling Haaland.

Pimenta já havia deixado claro antes que seu jogador de forma alguma seria uma pechincha, caso um clube aparecesse no Club Tijuana para comprar a joia ofensiva, declarada pela mídia mexicana como talento do século, de seu contrato válido até 2029. "Por 15 milhões, não se compra nem uma perna de Gilberto", brincou Pimenta em outubro do ano passado.

O BVB já está em contato com Gilberto Mora?

No fim de julho, a emissora de TV TUDN informou que o BVB intensificou sua investida pelo jogador mais jovem da última Copa do Mundo e entrou em contato com o estafe de Mora. Foi isso que também relatou o especialista da Sky Lothar Matthäus.

"Mora, o mexicano de 17 anos, fez quatro jogos nesta Copa do Mundo. Com 17 anos, o grande talento do México já está no radar de muitos clubes europeus. Também ouvi que o Borussia Dortmund estendeu um pouco seus tentáculos", disse ele à Bild.

Além dos Reds e do BVB, Real Madrid e Barcelona também estariam disputando intensamente os serviços do armador com faro de gol. O AS informou recentemente que os dois arquirrivais talvez tenham uma vantagem sobre a concorrência. Isso porque os dois clubes supostamente mantêm excelentes contatos com Pimenta.

No entanto, isso também deve valer para o Dortmund, afinal outro cliente de Pimenta, Haaland, também passou dois anos e meio no Ruhr antes de se tornar definitivamente um dos melhores centroavantes do mundo no Manchester City.

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Gilberto Mora quer se transferir apenas para o Real Madrid?

Enquanto isso, Mora teria recusado certa vez um período de testes no Barça - e o motivo é picante. "Ele tem um sonho, que é jogar pelo Real Madrid. Mas ele mantém os pés no chão. Ele adora ver o Real Madrid, certamente se vê jogando lá. Acho que ele tem uma família muito focada, o pai o orientou muito bem, e esperamos poder vê-lo tendo sucesso lá. Acho que ele tem qualidade para jogar nessas ligas", disse o chefe da academia de base do Tijuana, Ignacio Ruvalcaba, em declaração reproduzida pela ESPN.

Uma transferência para o Real - ou talvez para o BVB - deve ganhar força de vez no mais tardar no verão. Isso porque Mora então será maior de idade. Ele comemora seu 18º aniversário em 14 de outubro. Portanto, uma transferência de inverno para a Europa também seria perfeitamente possível.

Seu início de temporada no México reforçou as ambições de Mora e seu status de enorme talento. Nos primeiros sete jogos da liga, ele marcou cinco gols e deu uma assistência. Durante a pausa para jogos de seleções, ele marcou seu primeiro gol pela seleção mexicana no empate por 1 a 1 com a Colômbia, já em sua 13ª partida.