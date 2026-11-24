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Do Marrocos a Anfield, o caminho parece ter ficado mais curto do que todos imaginavam. Depois de conseguir tirar Rio Ngumoha do Chelsea, o clube inglês se prepara agora para um novo golpe, e desta vez o protagonista é genuinamente marroquino: Abdellah Ouazane, jovem estrela do Ajax que sonha em vestir a camisa vermelha.

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A história começou no verão de 2024, quando o mercado de transferências estava relativamente tranquilo, mas o Liverpool fechou discretamente o que alguns descrevem como a contratação mais importante do século, ao tirar Ngumoha do Chelsea. Desde então, a revolta dos torcedores de Stamford Bridge não parou, sobretudo depois da ótima atuação do jovem jogador contra o Manchester United, que confirmou seu status de melhor jovem jogador da Inglaterra atualmente.

Embora Ngumoha ainda tenha 18 anos, seu nível impressionante fez todos se perguntarem: como o Liverpool planeja montar um time inteiro de craques como Ngumoha? A resposta veio com a nomeação de Julian Ward como novo diretor esportivo do clube, alguém com uma visão completamente diferente da de seu antecessor, Richard Hughes.

A missão de Ward é clara: descobrir as estrelas do futuro em todas as partes do mundo. Ele trabalhou nos bastidores com Pedro Marques e teve papel central nas contratações de talentos como Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martinez e Luca Bruggemans.

Ward também conduziu com sucesso as negociações dos contratos de Eric Farkas e Joshua Abe, para manter as principais jovens promessas do Liverpool a longo prazo. Agora, Ward voltou os olhos para o Marrocos, mais precisamente para Abdellah Ouazane, a quem alguns chamam de "sucessor de Ngumoha", não só por suas habilidades, mas por ter o mesmo sonho e a mesma paixão.

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O site "Anfield Watch" revelou o interesse sério do Liverpool na contratação do astro marroquino, que tem apenas 17 anos, mas, apesar da pouca idade, já se tornou jogador da seleção marroquina e titular no elenco do Ajax, o que reflete uma grande confiança no talento do garoto marroquino.

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Os números de Ouazane no Ajax são impressionantes e lembram muito os de Ngumoha: o meia ofensivo marroquino contribui com 0,83 gol a cada 90 minutos, além de registrar mais de 8,5 dribles a cada 90 minutos e completar 73% de suas tentativas, segundo o site "Wyscout".

São números simplesmente excepcionais. O astro marroquino tem qualidade técnica à altura da de Ngumoha e é visto como substituto de Florian Wirtz na função de armador sob o comando de Andoni Iraola.

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Mais importante ainda, Ouazane é torcedor do Liverpool, e defender o clube é um sonho que o acompanha desde a infância no Marrocos, onde assistia aos jogos dos Reds e sonhava em jogar em Anfield um dia. Por isso, ele quer muito que o negócio seja concluído, o que torna as negociações bem mais fáceis.

Por esse motivo, é importante acompanhar esse caso de perto. Imagine ver o astro marroquino Ouazane e Ngumoha jogando juntos no mesmo time, liderando uma nova geração de craques. É uma ideia empolgante, que pode marcar o início de uma nova era no Liverpool, uma era construída com jovens talentos vindos do Marrocos e de todas as partes do mundo, e não apenas com grandes contratações.