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O Liverpool intensifica as movimentações para reforçar a lateral esquerda durante a próxima janela de transferências de inverno.

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De acordo com o jornal Sport, Alejandro Balde, lateral do Barcelona, é um dos principais nomes que agradam aos dirigentes do clube de Anfield.

Os dirigentes esportivos do clube inglês não estão totalmente satisfeitos com o rendimento de seus laterais-esquerdos e veem o jogador catalão como uma oportunidade interessante no mercado de transferências.

O interesse do Liverpool deixou de ser apenas um desejo e já se traduziu em movimentações concretas. Jorge Mendes, empresário de Balde, se reuniu com dirigentes do clube inglês para discutir as condições de uma possível transferência.

A fórmula em estudo é um acordo semelhante ao de Araujo, com o empréstimo do jogador até o fim da temporada e uma opção de compra que permitiria ao Liverpool contratá-lo em definitivo no próximo verão.

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Agora, o clube inglês precisa tomar uma decisão final antes de apresentar uma proposta oficial ao Barcelona. Caso a negociação receba sinal verde, a oferta pode chegar nas próximas semanas, talvez até antes da abertura oficial da janela de transferências de inverno, em 1º de janeiro.

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Balde aberto a uma saída

Apesar de ter recebido alguns minutos nas últimas partidas da Champions League, Balde sabe que sua situação no Barcelona mudou e está aberto a viver uma nova experiência longe do clube.

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A possibilidade de defender um dos grandes clubes da Premier League parece atraente para o jogador, que ainda tem bastante margem para evoluir, considerando sua idade e seu potencial.

Jorge Mendes analisa diferentes cenários para o futuro de Balde, seu cliente, e a opção Liverpool vem ganhando cada vez mais força.

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A velocidade, a capacidade de avançar com a bola e as contribuições ofensivas de Balde estão entre as principais características que se encaixam no perfil de lateral procurado pelo clube de Anfield.

A condição do Barcelona

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Por sua vez, o Barcelona não fecha a porta para negociar a saída de um dos formados em suas categorias de base, mas condiciona qualquer movimento à possibilidade de reforçar o setor defensivo.

A prioridade da diretoria esportiva do clube catalão é contratar um zagueiro, de preferência canhoto, para ampliar as opções à disposição do técnico Hansi Flick.

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O Barcelona não quer enfraquecer o elenco no meio da temporada e só dará sinal verde para a saída de Balde se encontrar uma solução adequada no mercado. Além disso, a viabilidade financeira do negócio e as condições da opção de compra que o Liverpool venha a propor serão fatores determinantes na decisão.

De qualquer forma, o interesse inglês pelo jogador só aumenta. Com Jorge Mendes participando diretamente das negociações e Balde receptivo à ideia de sair, as próximas semanas podem ser decisivas para definir o futuro do lateral catalão.