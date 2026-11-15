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O goleiro croata Dominik Livakovic vive um período de espera dentro do Barcelona, depois de se ver longe das partidas desde sua transferência para a equipe nos últimos dias da janela de transferências de verão, diante da forte concorrência pela posição de goleiro. Ainda assim, ele se agarra à esperança de conseguir uma nova chance de provar suas qualidades sob o comando do técnico Hansi Flick.

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Livakovic foi titular pela seleção da Croácia diante da Inglaterra na última quinta-feira, no estádio de Wembley, na partida que terminou com vitória inglesa por 2 a 1, e também se prepara para defender o gol de seu país diante da República Tcheca, na noite de hoje, pela Liga das Nações da Europa, dando continuidade aos minutos de jogo que lhe faltam no Barcelona.

O goleiro de 31 anos chegou ao Barcelona vindo do Fenerbahçe, da Turquia, por dois milhões de euros, no fim da janela de transferências do verão, depois que o clube catalão decidiu reforçar suas opções na posição de goleiro. No entanto, ele só teve a oportunidade de atuar uma única vez com a camisa da equipe, no confronto contra o Sevilla que terminou com vitória do Barcelona por 3 a 1 no dia 19 de setembro, aproveitando a ausência de Joan García por lesão.

Livakovic falou sobre sua experiência no Barcelona durante o período em que esteve na concentração da seleção croata, afirmando sentir orgulho após se juntar a um dos maiores clubes do mundo, e disse: "Sou um rapaz de Zadar que joga no Barcelona, e tenho muito orgulho disso. Já tive a oportunidade de defender o gol de um clube grande como este. Atualmente estou treinando, espero minha chance e sinto que estou bem".

O goleiro croata assinou um contrato que se estende por quatro temporadas, até o verão de 2030, mas tem consciência da dificuldade de disputar a titularidade diante da presença de Joan García e do goleiro polonês Wojciech Szczesny, além de Iker Rodríguez, o que o obriga a continuar trabalhando e aguardar qualquer oportunidade que possa lhe dar um lugar nos planos de Flick no próximo período.

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Livakovic acrescentou, falando sobre a natureza dos treinos no clube catalão, em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo": "O treino no Barcelona é extremamente difícil, estamos falando dos melhores jogadores do mundo. Seria ideal ser o goleiro em cada partida, mas espero minha chance com paciência", em referência à aceitação de sua situação atual e ao desejo de aproveitar qualquer oportunidade que receba.

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Apesar de estar afastado da escalação titular, as previsões apontam para a possibilidade de Livakovic voltar a atuar pelo Barcelona durante a Copa do Rei, já que a expectativa é de que ele defenda o gol da equipe na partida das 32 avos de final, marcada para os dias 15 ou 16 de dezembro, que será disputada em jogo único contra um adversário de menor categoria, cujo nome será definido posteriormente.

A trajetória do Barcelona na Copa do Rei representa uma oportunidade importante para o goleiro croata recuperar sua presença na equipe, especialmente porque a competição pode dar a Flick espaço para fazer mudanças em sua escalação titular e escalar os jogadores que não têm minutos suficientes no Campeonato Espanhol, o que pode ajudar Livakovic a comprovar que merece atuar nas próximas partidas.

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Por sua vez, o técnico da seleção croata Slaven Bilic não escondeu seu desejo de ver seu goleiro conseguir mais minutos de jogo no Barcelona, considerando que sua participação regular seria algo positivo, e disse: "Seria ótimo ver Livakovic jogar com regularidade no Barcelona, ele é um goleiro muito bom", de modo que sua chance de mudar sua situação segue ligada à sua capacidade de esperar o momento certo e convencer Flick de seu potencial.