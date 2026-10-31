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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Lisandro Martínez complica a vida do Manchester United e abre as portas do inferno para Carrick

L. Martinez
C. Palmer
M. Rogers
M. Carrick
Levante x Atlético de Madrid
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Catástrofe em Stamford Bridge

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O argentino Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, desferiu um golpe doloroso em sua própria equipe, após se transformar em um dos principais motivos do colapso do Manchester United diante do Chelsea, no confronto realizado no estádio de Stamford Bridge, neste sábado, pela nona rodada da Premier League.

Depois de o primeiro tempo terminar sem gols, o Chelsea surpreendeu seu visitante logo no início da etapa complementar, mais precisamente aos 50 minutos, quando Rogers conseguiu abrir o placar com um gol individual espetacular, aproveitando o estado de confusão defensiva que atingiu as linhas do Manchester United.

Rogers avançou com facilidade pelos setores de meio-campo e defesa, sem encontrar resistência real dos jogadores do United, antes de concluir a jogada com um toque técnico tranquilo, encobrindo o goleiro Lammens, que não conseguiu impedir a bola.

O gol veio dissipar o esforço feito pelos jogadores do Manchester United durante o primeiro tempo, depois de aparecerem em estado de perda de concentração e permitirem que o adversário chegasse ao seu gol com tranquilidade, em meio a duras críticas ao sistema defensivo da equipe.

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E os problemas do Manchester United não pararam no placar adverso, já que Lisandro Martínez recebeu cartão amarelo aos 59 minutos, após falhar em conter Rogers, que o superou com facilidade, forçando o zagueiro argentino a tentar derrubá-lo e interromper seu avanço de forma irregular.

Um minuto depois, a crise se intensificou dentro da área do Manchester United, quando Fofana caiu após a cobrança de um escanteio, segurando o rosto, em meio a reclamações dos jogadores do Chelsea pela marcação de um pênalti.

Inicialmente, o árbitro marcou um escanteio, antes de o árbitro de vídeo (VAR) intervir para revisar o lance, por causa da intervenção de Lisandro Martínez sobre Fofana.

Após a revisão do episódio, o árbitro marcou pênalti a favor do Chelsea e mostrou o segundo cartão amarelo para Martínez, fazendo o zagueiro argentino deixar o campo expulso e deixando o Manchester United em situação extremamente difícil, depois que a equipe foi obrigada a completar a partida com dez jogadores, somado à desvantagem no placar.

Cole Palmer ficou encarregado da cobrança do pênalti e conseguiu convertê-la no segundo gol do Chelsea, após colocar a bola nas redes apesar da tentativa do goleiro Lammens de defendê-la, já que tocou nela com a mão antes de a bola se alojar dentro do gol.

Assim, Michael Carrick se viu diante de um cenário extremamente complicado, depois que a vantagem de um gol do Chelsea se transformou em uma liderança confortável, diante da inferioridade numérica imposta pela expulsão de Martínez, deixando as esperanças do Manchester United diante de um golpe forte em um dos momentos mais difíceis do confronto.

Vale ressaltar que o Atlético de Madrid se prepara para disputar com o Barcelona os serviços de Lisandro Martínez, cujo contrato se encerra no verão de 2027 e que, portanto, se tornará uma contratação gratuita na próxima janela de transferências de verão.

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