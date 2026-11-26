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Lionel Messi vai voltar à Bombonera para jogar mais uma vez ao lado de Carlos Tevez, amigo de longa data e ex-companheiro de seleção. O ex-atacante, conhecido como "El Apache", confirmou que o astro do Inter Miami será o principal convidado de sua aguardada partida de despedida no próximo mês.

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Um reencontro de lendas na Bombonera

O mundo do futebol se prepara para uma noite emocionante em Buenos Aires, quando Tevez encerrará oficialmente sua marcante carreira. Embora o ex-atacante de Manchester United e Manchester City tenha se aposentado do futebol profissional há cinco anos, sua partida oficial de despedida foi adiada até agora.

A expectativa pelo evento aumentou após a confirmação de que Messi participará da partida, marcada para 20 de dezembro na icônica casa do Boca Juniors.

Para os torcedores do Boca, a presença do maior jogador de todos os tempos dá ainda mais prestígio a uma ocasião que já é histórica. O próprio Tevez confirmou a notícia, garantindo aos torcedores o reencontro da dupla que liderou o ataque da Argentina na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O anúncio ganhou ainda mais repercussão nas redes sociais, onde foi destacado que Messi jogará na partida de despedida de Tevez em 20 de dezembro, dando aos torcedores uma rara chance de ver o lendário armador novamente em campo na Argentina.

A celebração de um ano inesquecível para o Boca

O evento "Adiós Apache" não poderia acontecer em momento melhor para a torcida do Boca Juniors. O clube vive uma fase de grandes conquistas nacionais e continentais, já tendo garantido o primeiro lugar na classificação geral do ano e levantado a taça da Copa Sul-Americana.

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Com o time ainda na disputa pelo título da Copa Argentina e se preparando para as quartas de final do Torneio Clausura, a despedida será uma celebração ao fim de uma temporada de 2026 notavelmente vitoriosa para o clube.

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A presença de Messi entre os participantes garante casa cheia. Embora o vencedor de oito Bolas de Ouro tenha se afastado da seleção argentina, a oportunidade de vê-lo jogar na Bombonera continua sendo um grande atrativo para os torcedores locais. A partida fará uma ponte entre gerações, celebrando Tevez, um ídolo moderno do clube, e recebendo Messi, um fenômeno mundial.

Os detalhes da despedida de Tevez

Embora Messi seja, sem dúvida, a principal atração, a partida é, acima de tudo, uma homenagem à enorme contribuição de Tevez ao Boca Juniors em suas diferentes passagens pelo clube. O atacante conquistou vários títulos com o Boca, incluindo a Copa Libertadores, e segue como uma das figuras mais queridas de sua história recente.

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Enquanto o clube busca um possível sétimo título no mesmo ano, a despedida oferece um momento para recordar a trajetória de um jogador que representou a garra e a paixão do bairro de La Boca ao longo de sua carreira profissional.

Os preparativos para o espetáculo de dezembro estão a todo vapor. A expectativa é de grande procura por ingressos, com torcedores ansiosos para ver os dois ídolos dividirem o campo uma última vez. A partida será a despedida definitiva de Tevez, que passou a trabalhar como treinador após pendurar as chuteiras, segundo o TyC Sports.