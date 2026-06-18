Lineker, após Ken ter igualado seu recorde mundial: “Ainda sou melhor do que ele”

Em uma noite inesquecível da Copa do Mundo, o capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, voltou a ser o centro das atenções, depois de liderar os “Três Leões” a uma importante vitória sobre a Croácia por 4 a 2, na estreia das duas seleções na fase de grupos.

O desempenho de Kane não passou despercebido, pois recebeu elogios excepcionais de um dos ícones do futebol inglês, Gary Lineker, que colocou o atacante do Bayern de Munique no topo da pirâmide ofensiva da história da Inglaterra.

Gary Lineker, ex-artilheiro histórico da seleção inglesa, elogiou Harry Kane após seu desempenho brilhante e os dois gols marcados contra a Croácia, durante a partida que terminou com a vitória da Inglaterra por 4 a 2 na primeira rodada da fase de grupos.

Com esses dois gols, Kane elevou sua contagem para 10 gols em Copas do Mundo, igualando o recorde que Lineker havia estabelecido anteriormente na mesma competição.

Liniker comentou sobre essa conquista em declarações divulgadas pela rede “ESPN”, nas quais disse: “Fico feliz que Kane tenha igualado meu recorde, mas ainda estou à frente dele no abecedário, e isso é o que realmente importa”.

E acrescentou: “Harry Kane é o melhor atacante que os campos ingleses já produziram ao longo de sua história. Essa é uma convicção firme que tenho hoje. Sua completude como jogador e sua capacidade de fazer a diferença de várias maneiras são o que o tornam excepcional em comparação com aqueles que vieram antes dele”.

Graças a essa vitória, a seleção inglesa lidera o Grupo 12 com 3 pontos, à frente de Gana, que ocupa o segundo lugar, por diferença de gols.

A Inglaterra enfrentará Gana na próxima terça-feira, na segunda rodada, antes de encerrar a fase de grupos contra o Panamá, no dia 27 de junho.