Uma reportagem publicada nesta quarta-feira afirmou que o Lille tem como alvo a contratação de um jogador do Real Madrid, durante a atual janela de transferências do verão europeu, para compensar a saída esperada de seu astro marroquino Ayyoub Bouaddi.

Com Ayyoub Bouaddi cada vez mais perto de se transferir para o Manchester City, o Lille já definiu seu possível substituto, que veio das categorias de base do Real Madrid.

O mercado de transferências do verão europeu tem registrado intensa atividade por parte do Lille, que se prepara para começar um novo capítulo em sua história com a chegada de Davide Ancelotti ao cargo de treinador.

Após várias temporadas marcadas pela estabilidade, o clube do norte da França passa por uma verdadeira fase de transição com mudanças significativas em seu elenco, já que jogadores fundamentais como Chancel Mbemba, Aïssa Mandi e Thomas Meunier deixaram o time, além do jovem jogador Hugo Rakotoarison.

Essas transferências obrigam a diretoria a acelerar o ritmo de trabalho para montar uma equipe capaz de alcançar suas ambições declaradas, especialmente com a participação do Lille na Liga dos Campeões da Europa.

Ayyoub Bouaddi às portas do Manchester City

O jovem meio-campista, de 18 anos, é considerado um talento excepcional, e se tornou uma das estrelas em ascensão mais destacadas do futebol europeu.

Depois de seu brilho notável no cenário internacional durante a Copa do Mundo de 2026 com Marrocos, o jogador do Lille viu seu valor de mercado disparar nos últimos meses.

O Lille não escondeu suas grandes ambições financeiras em relação a esse talentoso jogador marroquino, considerando que seu valor pode ultrapassar os 100 milhões de euros.

O Manchester City está muito próximo de chegar a um acordo com o Lille para a contratação de Ayyoub Bouaddi, e as negociações registraram um progresso notável, com os últimos detalhes sendo acertados nos principais termos do negócio.

Lille quer contratar Jorge Cistero

De acordo com o jornal "Marca", o Lille já entrou em contato com o Real Madrid para discutir a possibilidade de contratar seu jovem meio-campista, Jorge Cistero, que causou grande alvoroço nas categorias de base do clube.

Cistero, de 20 anos, joga atualmente pelo Real Madrid Castilla, e é considerado um dos talentos em ascensão mais destacados do clube, a ponto de seu ex-treinador, Álvaro Arbeloa, tê-lo descrito como "o melhor volante da Espanha", uma descrição que reflete o alto conceito de que goza o filho de Saragoça no Real Madrid.

Desde que ingressou no Real Madrid em 2019, Cistero consolidou gradualmente sua posição graças à sua inteligência de jogo, às suas qualidades técnicas e à sua capacidade de comandar o meio-campo a partir da base. Ele não é apenas um jogador que sabe recuperar a bola, mas possui um estilo moderno que lhe permite romper as defesas adversárias, resistir à pressão delas e dar dinamismo aos ataques de sua equipe.

O Real Madrid acompanha de perto a evolução de Jorge Cistero, e não se descarta uma possível transferência dele para a equipe principal no médio prazo.

O jogador tem contrato até 2028, e teve a oportunidade de se aproximar da equipe então treinada por Xabi Alonso, participando de alguns treinos com os astros do Real Madrid, antes de Arbeloa lhe dar a chance da estreia com a equipe principal contra o Benfica na Liga dos Campeões da Europa.

Sua maturidade apesar da pouca idade e sua influência no meio-campo do Castilla contribuíram para elevar o teto das expectativas sobre seu futuro. Já para o Lille, o objetivo parece ser contratar um jogador com características semelhantes às de Ayyoub Bouaddi, ou seja, um jovem talento de grande potencial capaz de evoluir rapidamente em um ambiente competitivo.

O clube também pode preferir a opção do empréstimo, uma alternativa que está alinhada com a política do Lille de apoiar o desenvolvimento de jovens jogadores promissores, e com a estratégia do Real Madrid de conceder aos seus jovens talentos mais tempo de jogo em nível profissional.