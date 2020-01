Liga dos Campeões e clássico de Milão no top 10 de audiência do DAZN em 2019

Jogos do maior torneio de clubes do mundo e lutas de boxe estão entre os eventos mais assistidos nos nove mercados do DAZN pelo mundo

A final da Liga dos Campeões 2018-19 entre os ingleses e foi um dos eventos mais assistidos globalmente na plataforma do DAZN em 2019, assim como a revanche do boxe entre Anthony Joshua e Andy Ruiz.

No total, cinco jogos da Liga dos Campeões entraram no top 10 de 2019, com as semifinais envolvendo Liverpool, , e Tottenham entre os eventos mais populares.

No entanto, o evento mais assistido do ano foi a revanche entre Anthony Joshua e Andy Ruiz, em luta de boxe realiazada na e valendo o título dos peso-pesados.

Top 10: os eventos mais assistidos no DAZN em 2019

Ranking Evento Data 1 Ruiz vs Joshua II 7 de dezembro 2 Final da Liga dos Campeões: Tottenham x Liverpool 1º de junho 3 Semifinal da Liga dos Campeões: Liverpool x Barcelona 7 de maio 4 Canelo vs Kovalev 2 de novembro 5 KSI vs Logan Paul II 9 de novembro 6 Liga dos Campeões: Tottenham x Munich 1º de outubro 7 x Inter 21 de setembro 8 Semifinal da Liga dos Campeões: Ajax x Tottenham 8 de maio 9 Semifinal da Liga dos Campeões: Barcelona x Liverpool 1º de maio 10 Canelo vs Jacobs 4 de maio

Outros eventos de boxe figuram no top 10, como as lutas de Canelo Alvarez contra Sergey Kovalev e Daniel Jacobs.

Também não foi surpresa para os fãs de boxe que a estreia profissional dos Youtubers Logan Paul e KSI tenha aparecido no top 5 desse ranking.

Quais esportes foram mais populares no DAZN?

Ranking Esporte Consumo (horas) 1 Futebol 314.6 milhões 2 Beisebol 38.1 milhões 3 Esportes com motor 37.9 milhões 4 Futebol americano 37.2 milhões 5 Boxe 22.6 milhões

Se a segunda luta entre Ruiz e Joshua liderou a audiência global no DAZN em 2019, o futebol foi o esporte mais popular da plataforma, com mais de 300 milhões de horas assistidas pelos usuários.

O beisebol ficou em segundo na lista, com 38 milhões de horas, seguido por esportes com motor e futebol americano. O boxe fechou o top 5 com 22 milhões de horas.

No total, mais de 100 eventos superaram, isoladamente, a casa do um milhão durante o ano.

Mais artigos abaixo

Quais equipamentos foram mais usados para assistir ao DAZN?

Ranking Equipamento Porcentagem 1 Telefone celular 26% 2 Set-top box / Streaming stick 23% 3 Smart TV 21% 4 Desktop 17% 5 Consoles de videogame 13%

Cada vez mais usuários têm usado a plataforma por meio de seus telefones celulares, que chegaram a 26% no ranking de equipamentos utilizados para acessar a plataforma do DAZN.

Streaming sticks e set-top boxes (dispositivos que "fazem" as TVs terem acesso à internet) apareceram em segundo nessa lista com 23%, pouco à frente das Smart TVs, com 21%.

Desktop, como computadores, equivaleram a 17%, com os consoles de videogame como PlayStation 4s e Xbox One atingindo 13%.