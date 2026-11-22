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Rodri não esteve presente pelo Barcelona na partida contra o Villarreal neste domingo, mas Pedri esteve, e foi o responsável direto pela grande virada do Barça no placar.

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Em uma das partidas mais emocionantes da temporada, o Barcelona transformou uma desvantagem de dois gols contra o Villarreal em uma vitória dramática por 3 a 2. Com três gols seguidos no segundo tempo, a equipe catalã converteu o pesadelo do início da noite em uma remontada eletrizante no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Pedri dominou as ações da partida e conduziu sua equipe à virada, com vitória por 3 a 2.

A vantagem de 2 a 0 do Villarreal no primeiro tempo, período que incluiu um pênalti desperdiçado por Lamine Yamal, indicava que mudar o placar seria tão difícil quanto enfrentar os fortes ventos do Camp Nou.

Mas, diante das adversidades, a solução ideal ficou a cargo de Pedri. Ele foi o cérebro da equipe, sempre em busca da melhor opção, segurando a bola quando necessário, procurando De Jong quando a saída de bola parecia arriscada e incentivando os companheiros do ataque a balançar as redes.

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Números de destaque de Pedri contra o Villarreal

Dos pés dele saiu o cruzamento que Gerard Martín transformou em gol aos 58 minutos, diminuindo a diferença (1-2). Mas Pedri não foi apenas um garçom: o jogador canário terminou a partida com o melhor registro de recuperações de bola (10) e completou o maior número de passes no terço final do campo (28).

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O camisa 8 do Barcelona também participou da jogada que resultou no gol de empate por 2 a 2. Depois que Raphinha recuperou a bola, Pedri fez um passe rasteiro e forte para o próprio Raphinha puxar o contra-ataque. Em seguida, o brasileiro tocou para Lamine, que, por sua vez, fez a bola passar com habilidade entre cinco defensores e serviu Fermín com maestria para ele empatar com facilidade.

Pedri não marcou, mas não precisou disso para ser eleito o melhor jogador da partida. Após a contribuição decisiva do zagueiro do Villarreal Pau Navarro, expulso depois de receber o segundo cartão amarelo, além de ter marcado o gol contra que fez o placar chegar a 3 a 2, Pedri passou a dominar as ações do jogo.

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Ele comandou a equipe em longos períodos de posse de bola, evitando que ela corresse o risco de perdê-la. Assim, o Barcelona cumpriu a missão mais difícil, a de virar o placar em apenas 10 minutos, e terminou mais uma rodada na liderança do campeonato. E Pedri não deixaria tudo isso escapar.