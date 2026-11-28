Compartilhar Siga GOAL no Google

O Real Madrid já não precisa de muito tempo para encontrar o caminho do gol, e seus gols já não dependem do brilho de um único astro, por mais valioso que ele seja. O time que, semanas atrás, parecia procurar sua identidade se transformou, sob o comando de José Mourinho, em uma máquina ofensiva incansável, que une poder de fogo, flexibilidade tática e variedade de soluções. Os cinco gols em 45 minutos diante do PSV foram muito mais do que uma reação passageira: são um recado claro de que o ataque merengue recupera o brilho e de que o projeto do treinador português caminha rumo a números excepcionais.

Publicidade

Depois de marcar 51 gols em 18 partidas oficiais, o Real Madrid tem pela frente um grande desafio: não apenas seguir vencendo, mas perseguir marcas históricas que remetem aos seus melhores períodos ofensivos. Entre o brilho de Kylian Mbappé, a grande fase de Jude Bellingham e o retorno de Vinícius aos holofotes, Mourinho parece ter encontrado a fórmula que dá ao time liberdade para atacar sem abrir mão da disciplina.

O segundo tempo contra o PSV foi um espetáculo ofensivo excepcional. O Real Madrid marcou cinco gols em 45 minutos, com Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, que balançou as redes duas vezes, e Vinícius Júnior.

Com a goleada, o time merengue garantiu sua décima vitória consecutiva e chegou a 15 pontos na Champions League, com 100% de aproveitamento e na liderança da fase de liga. Além disso, ultrapassou a marca de 50 gols somando todas as competições.

O Real Madrid chegou a 51 gols em 18 jogos, uma média que o clube não alcançava com tanta rapidez desde a temporada 2016/17, quando atingiu o mesmo número em apenas 16 partidas. Na temporada passada, por outro lado, o time precisou de 25 jogos para chegar a essa marca, e na anterior, de 24.

Publicidade Publicidade

Esses números revelam o tamanho da transformação do time sob o comando de Mourinho, que parece convencido de que a melhor maneira de proteger o próprio gol é ter um poder ofensivo capaz de impor domínio e desestabilizar os adversários, segundo informou o jornal espanhol "AS".

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Mbappé lidera, mas todos contribuem

Não há como falar da explosão de gols do Real Madrid sem destacar Kylian Mbappé, que segue apresentando números excepcionais desde o início da temporada.

O astro francês marcou 19 gols em 18 jogos, uma média superior a um gol por partida. Ele balança as redes a cada 89,6 minutos e responde por 37,2% de todos os gols do time.

Publicidade

Contra o PSV, Mbappé comemorou seu segundo gol, que foi o 50º do Real Madrid na temporada, antes de Vinícius marcar o 51º. Apesar de ter recebido o prêmio de melhor jogador da partida, o francês fez questão de entregá-lo ao companheiro brasileiro, em um gesto que reflete o espírito coletivo que Mourinho tenta consolidar.

Chama a atenção que a participação de Mbappé nos gols não difere muito da temporada passada, quando ele marcou 42 dos 119 gols do time, o equivalente a 35,3%. A verdadeira diferença está na quantidade de nomes capazes de marcar.

Publicidade

Nesta temporada, 11 jogadores já balançaram as redes, e cinco deles alcançaram ao menos quatro gols. Bellingham lidera a lista com sete gols, enquanto Valverde, Espi, Diomande e Arda Güler marcaram quatro cada um.

A lista inclui ainda outros nomes, como Antonio Rüdiger e Vinícius, além de Carreras, Bernardo e Endrick, que marcaram um gol cada.

Publicidade

A importância dessa variedade está no fato de que o Real Madrid já não precisa esperar por Mbappé ou Vinícius para decidir as partidas, sobretudo com a ausência de Rodrygo, lesionado, e com o outro brasileiro sem atingir seu melhor nível com regularidade.

Liberdade ofensiva, mas nas condições de Mourinho

Por trás desses números há uma filosofia clara adotada por Mourinho, baseada em dois princípios fundamentais: "liberdade e responsabilidade".

Publicidade

O treinador português não quer transformar seus jogadores em peças presas a posições fixas, mas, ao mesmo tempo, não aceita que a liberdade ofensiva vire uma bagunça tática que prejudique o equilíbrio do time.

Mourinho resumiu sua ideia ao destacar a necessidade de dar aos jogadores o máximo de liberdade, atribuindo a eles, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade em campo.

Publicidade

Essa filosofia fica evidente nas funções que ele confia aos jogadores. Ele quer que Arda Güler, que parte do lado direito, se movimente constantemente para o meio, enquanto permite que Mbappé, mesmo atuando como centroavante, saia pelas pontas.

Ele também dá a Vinícius e Diomande liberdade para trocar de posição e aproveita a capacidade de Bellingham de desempenhar diferentes funções no meio-campo, seja como meia ofensivo, seja como volante. Já Valverde pode sair da lateral direita para o meio e participar da criação de perigo perto da área.

Publicidade

Essa liberdade, porém, não significa dispensar nenhum jogador de suas obrigações defensivas. Antes do jogo contra o PSV, Mourinho ressaltou a importância da contribuição de Vinícius na organização defensiva, afirmando que o valor de um jogador não se resume a marcar gols ou conquistar prêmios individuais.

O treinador português dá a mesma atenção à solidez defensiva e à oferta de opções ofensivas variadas, apostando no fator surpresa nas movimentações e nas trocas de posição.

Publicidade

870 milhões de euros: um poder ofensivo assustador

O Real Madrid conta ainda com um arsenal ofensivo cujo valor de mercado reflete o tamanho do potencial à disposição de Mourinho.

De acordo com dados do site Transfermarkt, Mbappé tem valor de mercado de 200 milhões de euros, contra 160 milhões de Bellingham, 130 milhões de Vinícius e 120 milhões de Diomande.

Publicidade

Na sequência aparecem Arda Güler, avaliado em 100 milhões de euros, Rodrygo, em 45 milhões, Endrick e Espi, em 40 milhões cada, e Brahim Díaz, em 35 milhões.

Assim, o valor total dos jogadores ofensivos citados chega a cerca de 870 milhões de euros, um reflexo claro da quantidade de opções que o time merengue tem à disposição.

Publicidade

Em busca das glórias históricas de Mourinho

O início avassalador em número de gols traz de volta lembranças da temporada 2011/12, quando Mourinho levou o Real Madrid ao título de LaLiga com 100 pontos. Naquela campanha, o time marcou 121 gols no campeonato e somou 174 em todas as competições.

A temporada 2016/17 também segue como um dos maiores exemplos ofensivos da história do clube: o Real Madrid marcou 173 gols e chegou aos 50 em apenas 16 partidas.

Publicidade

O projeto atual parece seguir o mesmo caminho. O time emendou dez vitórias consecutivas e se impôs com força na Champions League, ao mesmo tempo em que persegue o Barcelona em LaLiga, apesar de estar três pontos atrás, e já conseguiu vencer no Camp Nou.

Depois de um período em que o Real Madrid sofreu com a falta de confiança e a instabilidade, os gols parecem o remédio mais rápido para recuperar a personalidade perdida. Com a variedade de fontes de perigo, o brilho de Mbappé, o retorno de Vinícius e a capacidade de Mourinho de aproveitar o potencial ofensivo à disposição, o ataque merengue deixou de ser apenas um ponto forte do elenco e se tornou a principal arma de seu novo projeto, e talvez o melhor ataque que o clube viu na última década.