O polonês Robert Lewandowski vestiu a camisa de seu ex-companheiro de Barcelona Lamine Yamal, após comemorar de forma semelhante ao jogador espanhol, durante uma noite histórica que marcou mais um hat-trick com a seleção de seu país diante da Romênia.

Lewandowski conduziu a seleção da Polônia a uma vitória expressiva sobre a Romênia pelo placar de 6 a 0, pela Liga das Nações da UEFA, após marcar três gols aos 24, 47 e 86 minutos, confirmando sua presença artilheira com a seleção polonesa.

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Com esse hat-trick, Lewandowski chegou a 92 gols pela seleção da Polônia, alcançando o sétimo hat-trick em sua carreira internacional e assumindo isoladamente a sexta posição na lista dos maiores artilheiros de seleções do mundo, superando vários dos principais astros do esporte ao longo da história.

O atacante polonês passa agora a perseguir o belga Romelu Lukaku, dono da quinta posição na lista com 94 gols, uma vez que a diferença entre eles é de apenas dois gols, o que abre a porta para que Lewandowski continue avançando na lista dos artilheiros históricos de seleções.

Lewandowski não se contentou em escrever um novo capítulo em sua história artilheira, mas escolheu uma forma marcante de comemorar o hat-trick, após se dirigir à bandeira de escanteio e colocar a mão sobre ela, numa cena semelhante à célebre comemoração de Lamine Yamal, em referência ao seu ex-companheiro de Barcelona.









Dessa forma, Lewandowski uniu o brilho artilheiro ao toque especial na comemoração, saindo da noite de vitória sobre a Romênia com três novos gols, um número histórico com a Polônia e uma comemoração que trouxe de volta à memória o estilo de Lamine Yamal, com o qual o astro espanhol costuma aparecer após marcar seus gols.