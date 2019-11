Lewandowski faz dois contra o Dortmund e quebra mais um recorde na carreira

Atacante polonês foi decisivo na goleada do Bayern de Munique sobre seu ex-time, o Borussia Dortmund

Robert Lewandowski vive o melhor início de temporada da sua carreira. No maior clássico da , entre de Munique e , o centroavante polonês fez mais dois gols e bateu outro recorde na sua carreira: ele é o primeiro jogador da história da a balançar as redes em 11 rodadas consecutivas.

O Bayern, com o treinador interino, Hans-Dieter Flick, não tomou conhecimento do grande rival nacional e aplicou uma sonora goleada por 4 a 0, na Allianz Arena. Lewandowski fez dois, Serge Gnabry fez outro e Mats Hummels jogou contra a própria meta e deu números finais ao Der Klassiker.

Lewandowski foi o grande nome do jogo, pois se isolou ainda mais na artilharia da Bundesliga e agora tem 14 gols em 11 partidas. Nunca na história da Bundesliga algum jogador tinha marcado gols em 11 rodadas seguidas. Lewa escolheu logo o maior jogo do país para quebrar essa marca.

De acordo com o levantamento do jornal As, o Bayern tem uma grande dependência do polonês. Sem seus gols, a equipe bávara estaria apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e não teria se classificado para a fase de mata-mata da . Ao todo, na temporada, Lewandowski já soma 21 tentos em 17 jogos.