Como assistir a Levante x Elche com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 13 23 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante e Elche se enfrentam no Estadio Ciudad de Valencia em uma partida da LaLiga de grande importância para os dois clubes na parte de baixo da tabela.

O Levante chega para o jogo na 17ª posição, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas em todas as competições. O time de Luis Castro empatou por 0 a 0 com o Celta Vigo em seu compromisso mais recente pelo campeonato e precisará produzir mais no ataque para se afastar do perigo.

O Elche está uma posição abaixo, em 18º, e chega a Valencia sem vencer nas duas últimas partidas pela LaLiga. O time de Martin Anselmi perdeu por 2 a 0 para o Real Betis em 8 de novembro, resultado que deu sequência a uma fase preocupante no campeonato.

Os dois times têm problemas com lesões. O Elche está sem vários jogadores do elenco principal, o que pode limitar as opções de Anselmi em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, ao menos no papel.

Os clubes se enfrentaram cinco vezes nas últimas temporadas, pela LaLiga e pela Segunda Divisão, com três vitórias do Levante. O encontro mais recente, uma vitória do Levante por 3 a 2 neste estádio em janeiro de 2026, aponta para uma tarde de disputa acirrada.

Com apenas um ponto e uma posição separando os dois times, a importância da partida é clara. Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Levante x Elche ao vivo.

Levante x Elche está disponível para assistir ao vivo via ExpressVPN para quem está fora de sua região de origem.