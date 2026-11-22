Hamza Abdelkarim deveria ter um fim de semana relativamente movimentado. A previsão era de que ele fosse relacionado ontem, sábado, pelo técnico Juliano Belletti para disputar o clássico catalão com o Barcelona Atlètic contra o time B do Espanyol, na Ciudad Deportiva "Dani Jarque", e que estivesse hoje, domingo, com a equipe principal.
A ideia era que o jogador da seleção egípcia e Álex Campos atuassem contra o time B do Espanyol, por causa da onda de desfalques que atingiu a equipe, que não contava com Onstein, Sergi Mayans e Hafiz Gariba.
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O zagueiro vindo do Aitona foi titular, fez uma grande partida e jogou os 90 minutos, mas Hamza acabou não entrando em campo.
O atacante egípcio não apareceu na lista de relacionados e não pôde oferecer nenhuma alternativa ao técnico brasileiro, que escolheu Ignasi Ker para ocupar a posição de centroavante titular.
De acordo com o jornal catalão "Sport", Hamza sofre com alguns incômodos físicos, que o impediram de participar da partida.
A princípio, esses incômodos também não devem permitir que ele esteja entre os relacionados do técnico Hansi Flick para o jogo deste domingo contra o Villarreal, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, no Spotify Camp Nou. Ou, pelo menos, ele não terá condições de entrar em campo.
Abdelkarim oferece uma opção que não existe no elenco de Flick: um centroavante de referência, forte fisicamente, capaz de jogar de costas para o gol, além de ter boa técnica e capacidade de finalizar as jogadas.
Nada grave
Salvo alguma reviravolta inesperada, Hamza ficará fora apenas dos jogos deste fim de semana e deve voltar a ficar à disposição em breve. O clube simplesmente preferiu não correr riscos diante desses incômodos físicos.
O atacante havia treinado na última sexta-feira com Juliano Belletti, em preparação para a partida de sábado com o time B, e também visando a possibilidade de participar de alguns treinos com os companheiros.
Hamza soma 131 minutos oficiais na temporada atual: 12 minutos pela equipe principal e 74 pelo time B, período em que marcou um gol na única partida que disputou, além de outros 45 minutos pelo time sub-19.
Nascido em 1º de janeiro de 2008, Hamza Abdelkarim foi formado nas categorias de base do Al Ahly, do Egito, e chamou a atenção com a seleção egípcia sub-17 na Copa do Mundo de 2025, no Catar, ao marcar dois gols no torneio.
Ele chegou ao Barcelona em fevereiro de 2026, por empréstimo do Al Ahly, antes de o clube espanhol exercer a opção de compra em junho e tornar a transferência definitiva.
Não demorou muito para que fosse promovido à equipe principal, comandada pelo técnico Hansi Flick, tornando-se o primeiro jogador egípcio a vestir a camisa blaugrana.
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Resumo Profissional
Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.
Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.
Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística
A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.
Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.
Áreas de Especialização
Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:
História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.
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Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.
Marcos e Momentos Relevantes
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