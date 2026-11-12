Lesão suspeita: começou a guerra entre Mbappé e Zidane?

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A ausência de Kylian Mbappé dos treinos da seleção da França antes do confronto com a Itália não foi apenas uma notícia médica passageira. O momento chegou em um instante extremamente delicado dentro do grupo dos Bleus, depois que reportagens da imprensa francesa revelaram uma tensão na relação entre o capitão da seleção e seu técnico, Zinedine Zidane, no contexto de divergências relacionadas à sua posição dentro de campo e à forma como é utilizado, além de um clima nada ideal no vestiário.

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Enquanto Zidane esperava poder contar com os serviços de seu astro nos dois confrontos decisivos contra Itália e Turquia pela Liga das Nações da UEFA, surgiram as notícias de que Mbappé sofria de um problema muscular na parte posterior da coxa, colocando sua participação diante da Itália fora de cogitação, de acordo com reportagem do jornal "L'Équipe", restando a esperança de que ele chegue a tempo do confronto contra a Turquia.

As dúvidas aumentaram com o anúncio da convocação oficial do francês Senny Mayulu, jogador do Paris Saint-Germain, para se juntar à seleção principal, em sua primeira convocação, para suprir a escassez numérica enfrentada por Zidane, após perder vários elementos por causa das lesões, num momento em que a situação do capitão da seleção ainda é alvo de expectativa.

Posteriormente, Zidane confirmou essas dúvidas e as transformou em realidade, anunciando a ausência de Mbappé no embate contra a Azzurra.

Mas a pergunta que agora se impõe vai além da natureza da lesão e do tempo de ausência: Mbappé realmente sofre de um novo problema físico, ou o momento da crise reflete o aumento do abismo entre ele e seu treinador, no início de um projeto que deveria representar uma nova fase dourada para o astro francês?

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Uma lesão num momento que levanta questionamentos

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Os pontos de interrogação sobre a situação de Mbappé aumentam diante de sua condição técnica e física antes de se juntar à seleção.

O jogador vive um período especial com o Real Madrid, depois de ter sido oficialmente escolhido como o melhor jogador do Campeonato Espanhol durante o mês de outubro, após marcar 4 gols em 3 partidas, entre eles dois contra o Sevilla e outro decisivo no Clásico contra o Barcelona.

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E, de acordo com as estatísticas oficiais divulgadas pela LaLiga, Mbappé encerrou o mês com um saldo de 11 gols e duas assistências na competição, além de ter participado de todas as 12 partidas do Real Madrid no campeonato durante a atual temporada até aquele momento, com um total que ultrapassou 1000 minutos.

O início do desentendimento: Dembélé tira Mbappé de sua posição favorita

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As raízes da crise entre Mbappé e Zidane, segundo revelou o jornal "L'Équipe" e reproduziram meios de comunicação franceses e espanhóis, remontam ao primeiro período de treinamento do novo técnico com a seleção da França, quando ele tomou uma decisão tática que não foi totalmente bem recebida pelo capitão dos Bleus.

Zidane decidiu posicionar Mbappé na ponta esquerda, em vez da posição de atacante nato que ele costumava ocupar no último período, dando a Ousmane Dembélé o papel de centroavante, numa tentativa de aproveitar as capacidades do astro do Paris Saint-Germain na profundidade ofensiva.

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E a decisão foi delicada para Mbappé, que se vê como um atacante nato, especialmente depois que essa posição se tornou parte essencial de sua evolução com o Real Madrid, além de seu desejo de ser o jogador central no projeto ofensivo da seleção.

A "L'Équipe" descreveu essa mudança como uma decisão que pode ser interpretada como um recuo na posição de um jogador em troca da promoção de outro, numa referência à colocação de Mbappé na ponta em favor de Dembélé na profundidade.

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Crise no vestiário: Mbappé já não goza de unanimidade?

O mais complicado é que os possíveis desentendimentos não dizem respeito apenas a Zidane, já que as reportagens divulgadas pela "L'Équipe" revelaram a existência de um esfriamento na relação de Mbappé com alguns de seus companheiros dentro da seleção francesa, num desdobramento que representa uma mudança em relação ao clima a que o jogador estava acostumado durante seus anos anteriores.

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As reportagens ligam parte desse clima à rivalidade entre Mbappé e Dembélé pela Bola de Ouro de 2026, e às declarações trocadas através dos meios de comunicação que a acompanharam, antes que o astro do Real tentasse conter a situação com contatos pessoais.

Mbappé havia afirmado em declarações ao jornal "L'Équipe" no dia 21 de setembro passado que não havia desentendimento com Dembélé, dizendo que seu companheiro é um amigo seu e que a relação deles não havia sido afetada pela disputa pelo prêmio.

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Mas as reportagens mais recentes falaram sobre o sentimento de isolamento de Mbappé dentro do vestiário, e sobre sua tentativa de ampliar o círculo de suas relações com alguns jogadores, entre eles Rayan Cherki, Marcus Thuram e Michael Olise, tentativas que não necessariamente encontraram a resposta esperada de todos os seus companheiros.

Precedentes com Deschamps: Mbappé escolhe suas batalhas internacionais?

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Não é possível discutir as dúvidas atuais sem voltar à relação anterior entre Mbappé e o ex-técnico da França, Didier Deschamps, que, por sua vez, viveu períodos de polêmica a respeito do comprometimento do jogador em participar dos períodos de treinamento internacionais.

E os episódios mais marcantes foram no outono de 2024, quando Mbappé faltou aos períodos de treinamento de outubro e novembro, apesar de ter atuado pelo Real Madrid durante aquele período.

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Em outubro, Deschamps não o convocou após seu retorno de uma lesão muscular, apesar de sua participação como reserva contra o Lille na Liga dos Campeões da Europa, e depois de sua atuação como titular contra o Villarreal no Campeonato Espanhol.

E, em novembro, o técnico francês surpreendeu a todos ao excluí-lo novamente, apesar de o jogador ter anunciado seu desejo de se juntar à seleção, algo que o próprio Deschamps confirmou, esclarecendo que a decisão era excepcional e dizia respeito apenas àquele período de treinamento.

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E o episódio provocou amplas críticas, especialmente porque Mbappé era capaz de atuar pelo Real Madrid, enquanto faltava à seleção, e alguns chegaram a questionar a natureza de suas prioridades durante os períodos de paralisação internacional.

Mas é importante não reduzir aquele episódio a uma acusação de que o jogador estava se esquivando, pois Deschamps esclareceu que suas decisões estavam ligadas à avaliação da prontidão e das circunstâncias que envolviam o jogador, além do fato de que Mbappé retornou à seleção em março de 2025.

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E esse pano de fundo revela que a polêmica sobre o comprometimento de Mbappé com a seleção não é nova, e que o jogador já havia se encontrado em meio a questionamentos semelhantes, mesmo quando não havia provas de que ele se afastava propositalmente.

Uma lesão anterior com Zidane: um início que não foi ideal

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A ironia é que a relação de Mbappé com Zidane já viveu um desdobramento médico semelhante no início da trajetória do técnico com a seleção.

No dia 25 de setembro passado, durante a primeira partida de Zidane à frente da comissão técnica dos Bleus contra a Turquia, Mbappé marcou o único gol da vitória, mas saiu depois alegando dores no joelho esquerdo, e foi obrigado a deixar o campo aos 58 minutos.

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E Zidane anunciou após o jogo que a condição do jogador não permitia arriscar sua permanência, enfatizando a necessidade de seu retorno a Madri para receber tratamento, antes que a Federação Francesa de Futebol confirmasse que ele sofria de uma lesão nos tendões.

E, de fato, Mbappé faltou às três partidas seguintes da seleção, depois que ficou confirmada sua exclusão do restante do período de treinamento.

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Zidane perde seu astro?

A ironia é que Zidane assumiu o comando da seleção francesa em meio a grande apoio de Mbappé, pois este último foi um dos mais destacados defensores da ideia de que a lenda do Real Madrid assumisse o comando dos Bleus.

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E supunha-se que a relação entre os dois representaria um ponto forte para o novo projeto, diante da posição histórica de que Zidane goza junto a Mbappé, e do reconhecimento mútuo entre as duas partes.

Mas os primeiros meses revelaram que o respeito mútuo não é necessariamente suficiente para garantir a harmonia técnica, especialmente quando se trata de um jogador do tamanho de Mbappé, que estava acostumado a ser o eixo do projeto ofensivo em qualquer equipe cuja camisa ele vestisse.

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E, agora, Zidane se encontra diante de um teste precoce, depois que a lesão de seu capitão coincidiu com reportagens que falam de desentendimentos táticos e de tensão entre as duas partes, além do sentimento de desconforto do astro do Real dentro do vestiário.

E, no momento em que Zidane espera o retorno de Mbappé, resta a pergunta mais importante: o técnico consegue conter seu principal astro e trazer a relação de volta ao seu curso normal, ou os desentendimentos precoces se transformarão numa guerra que ameaça seu projeto com a seleção francesa?

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Quanto à conversa sobre uma lesão política ou sobre uma ausência proposital de Mbappé, isso permanece até agora no âmbito das especulações que não são sustentadas por provas confiáveis, mas a coincidência do problema físico com os desentendimentos declarados torna difícil ignorar os pontos de interrogação que cercam o futuro da relação entre as duas partes.

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