Lesão preocupante de astro do Barcelona leva Flick a reunião de emergência

Brian Riemer, treinador da seleção da Dinamarca, pretende viajar a Barcelona para se reunir com Hansi Flick, a fim de investigar as razões por trás das lesões recorrentes que vem sofrendo Andreas Christensen e tentar chegar a soluções que garantam a recuperação da forma física do zagueiro.
Segundo informou o jornal espanhol Marca, as lesões afetaram negativamente a capacidade de Christensen de competir e manter a continuidade nas últimas temporadas, tanto pelo Barcelona quanto pela seleção de seu país.
O zagueiro dinamarquês foi obrigado a se desculpar por não se juntar à lista da seleção de seu país durante a atual data Fifa, a fim de se recuperar bem da última lesão que sofreu, caracterizada por problemas musculares no músculo reto femoral dos músculos do quadríceps esquerdo.
Essa situação preocupou o treinador da seleção dinamarquesa, que planeja viajar a Barcelona e se reunir com Hansi Flick para discutir a condição física do zagueiro.
Christensen, experiente zagueiro do Barcelona, que renovou seu contrato há alguns meses por mais duas temporadas, desfalcou 7 partidas nesta temporada devido a uma lesão muscular nos músculos do quadríceps da perna esquerda.
As lesões foram ainda mais impactantes para o jogador na temporada passada, quando ele desfalcou 36 partidas pela seleção da Dinamarca e pelo Barcelona por conta de diferentes problemas físicos, entre eles uma ruptura do ligamento cruzado.
Na temporada 2024-2025, o zagueiro dinamarquês ficou indisponível para 50 partidas devido a problemas no tendão de Aquiles e a uma lesão muscular.
Brian Riemer, treinador da seleção da Dinamarca, revelou há alguns dias como foi difícil a decisão de Christensen de se desculpar por não disputar os jogos da seleção durante a atual data Fifa, na qual a seleção dinamarquesa enfrenta as suas congêneres de Portugal e da Noruega.
Riemer afirmou: "Ele percebeu que não estava pronto, e por isso teve que se desculpar. Na condição em que seu corpo se encontra atualmente, ele não se sente preparado para disputar jogos internacionais".
E acrescentou: "Ele ama a seleção da Dinamarca. Quase ouvi um homem chorar pelo telefone ontem à noite, pela frustração e pelo enorme incômodo que sente com essa situação".
Segundo noticiou o jornal dinamarquês BT nesta sexta-feira, o treinador da seleção dinamarquesa pretende viajar a Barcelona para se reunir com Flick e analisar as causas das lesões recorrentes de que Christensen sofre, numa tentativa de chegar conjuntamente a soluções para esse problema.
O jornal reproduziu as declarações de Riemer, que disse: "Já combinei com Hansi Flick que irei encontrá-los, e vamos nos sentar à mesma mesa e trabalhar para elaborar um bom plano".
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo