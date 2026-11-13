Lesão preocupante de astro do Barcelona leva Flick a reunião de emergência

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Brian Riemer, treinador da seleção da Dinamarca, pretende viajar a Barcelona para se reunir com Hansi Flick, a fim de investigar as razões por trás das lesões recorrentes que vem sofrendo Andreas Christensen e tentar chegar a soluções que garantam a recuperação da forma física do zagueiro.

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Segundo informou o jornal espanhol Marca, as lesões afetaram negativamente a capacidade de Christensen de competir e manter a continuidade nas últimas temporadas, tanto pelo Barcelona quanto pela seleção de seu país.

O zagueiro dinamarquês foi obrigado a se desculpar por não se juntar à lista da seleção de seu país durante a atual data Fifa, a fim de se recuperar bem da última lesão que sofreu, caracterizada por problemas musculares no músculo reto femoral dos músculos do quadríceps esquerdo.

Essa situação preocupou o treinador da seleção dinamarquesa, que planeja viajar a Barcelona e se reunir com Hansi Flick para discutir a condição física do zagueiro.

Christensen, experiente zagueiro do Barcelona, que renovou seu contrato há alguns meses por mais duas temporadas, desfalcou 7 partidas nesta temporada devido a uma lesão muscular nos músculos do quadríceps da perna esquerda.

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As lesões foram ainda mais impactantes para o jogador na temporada passada, quando ele desfalcou 36 partidas pela seleção da Dinamarca e pelo Barcelona por conta de diferentes problemas físicos, entre eles uma ruptura do ligamento cruzado.

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Na temporada 2024-2025, o zagueiro dinamarquês ficou indisponível para 50 partidas devido a problemas no tendão de Aquiles e a uma lesão muscular.

Brian Riemer, treinador da seleção da Dinamarca, revelou há alguns dias como foi difícil a decisão de Christensen de se desculpar por não disputar os jogos da seleção durante a atual data Fifa, na qual a seleção dinamarquesa enfrenta as suas congêneres de Portugal e da Noruega.

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Riemer afirmou: "Ele percebeu que não estava pronto, e por isso teve que se desculpar. Na condição em que seu corpo se encontra atualmente, ele não se sente preparado para disputar jogos internacionais".

E acrescentou: "Ele ama a seleção da Dinamarca. Quase ouvi um homem chorar pelo telefone ontem à noite, pela frustração e pelo enorme incômodo que sente com essa situação".

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Segundo noticiou o jornal dinamarquês BT nesta sexta-feira, o treinador da seleção dinamarquesa pretende viajar a Barcelona para se reunir com Flick e analisar as causas das lesões recorrentes de que Christensen sofre, numa tentativa de chegar conjuntamente a soluções para esse problema.

O jornal reproduziu as declarações de Riemer, que disse: "Já combinei com Hansi Flick que irei encontrá-los, e vamos nos sentar à mesma mesa e trabalhar para elaborar um bom plano".