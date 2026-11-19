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A lesão do francês Aurélien Tchouaméni abre uma nova oportunidade para o brasileiro Vinícius Júnior recuperar seu lugar entre os titulares do Real Madrid, já que os desfalques no meio-campo levaram José Mourinho a pensar em mudar a distribuição de funções dentro da equipe.

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De acordo com o jornal espanhol "Marca", o técnico português estuda escalar Arda Güler e Bernardo Silva na função de volantes, com Vinícius e Yan Diomande pelas pontas, numa tentativa de aproveitar o potencial ofensivo do time merengue na próxima fase da temporada.

O Real Madrid se prepara para retomar a disputa do Campeonato Espanhol diante do Celta de Vigo, no próximo sábado, no Santiago Bernabéu, em meio à expectativa da torcida pelo retorno da equipe após a pausa para as datas Fifa, sobretudo porque o time merengue apresentou atuações e resultados de destaque no período entre a primeira e a segunda paradas internacionais.

A pausa para as datas Fifa parece ser um importante ponto de virada na temporada de Vinícius. O jogador aproveitou o afastamento das competições nacionais, por causa de uma suspensão de 4 partidas, para recuperar o equilíbrio e se afastar da pressão que o cercou nas últimas semanas, antes de voltar a atuar pela seleção brasileira e apresentar exibições ofensivas marcantes, que lhe devolveram a confiança.

O ponta brasileiro marcou 5 gols em dois amistosos pela seleção, sendo dois contra o Japão e três contra Singapura, mesmo sem ter disputado as duas partidas por completo: atuou 90 minutos na primeira e 60 minutos na segunda. Assim, deixou um recado claro sobre a recuperação do faro de gol e a disposição para brigar por uma vaga entre os titulares do Real Madrid.

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Vinícius viveu um momento difícil no início da temporada, depois de admitir que sua preparação durante o verão europeu não foi ideal nos aspectos físico e técnico. Ele também enfrentou uma pressão adicional ligada ao seu futuro no clube, após assinar o novo contrato com o Real Madrid, acordo que, segundo o próprio jogador, aumentou o peso da responsabilidade e das expectativas em torno dele.

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No entanto, o retorno de Vinícius ao time titular do Real Madrid após o fim da suspensão não será simples do ponto de vista tático. O marfinense Yan Diomande soube aproveitar sua ausência e se impôs nos planos da equipe, com atuações que o tornaram um forte concorrente pela ponta esquerda. Além disso, o jogador também pode atuar pelo lado direito, o que dá a Mourinho várias opções no setor ofensivo.

A disputa fica ainda mais complicada por causa do bom momento de Arda Güler na ponta direita. O turco se tornou uma das peças importantes na melhora do desempenho do Real Madrid nos últimos jogos, contribuindo de forma clara na criação de jogadas e na movimentação entre as linhas. Por isso, a ideia de deixá-lo fora do duelo contra o Celta de Vigo não parece fácil, apesar de ele ter jogado muitos minutos pela seleção de seu país durante a pausa para as datas Fifa.

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Como Mourinho faz questão de manter Kylian Mbappé e Jude Bellingham entre os titulares, o técnico português se vê diante de uma grande abundância de opções ofensivas, com Vinícius, Diomande e Güler à disposição. Isso significa que três jogadores disputam duas posições no ataque, o que o obriga a buscar soluções táticas que permitam aproveitar o maior número possível de peças sem comprometer o equilíbrio da equipe.

É aí que surge a lesão inesperada de Tchouaméni, sofrida enquanto estava concentrado com a seleção francesa, como um fator que pode mudar os planos de Mourinho. A ausência pode lhe dar a chance de testar Arda Güler ao lado de Bernardo Silva na dupla de volantes, em vez de apostar na formação habitual do meio-campo, o que poderia abrir caminho para Vinícius e Diomande atuarem juntos pelas pontas, com Mbappé e Bellingham mantidos entre os titulares.

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Esse desenho representa uma solução ofensiva que daria ao Real Madrid mais capacidade de explorar a velocidade e a habilidade pelos lados do campo, sobretudo porque Vinícius e Diomande têm grande potencial no um contra um e nas arrancadas às costas das defesas adversárias, enquanto Güler e Bernardo Silva podem contribuir na construção das jogadas e no controle do ritmo da partida, graças à qualidade técnica e à categoria no trato com a bola.

Ainda assim, essa opção não está livre de riscos, já que Güler e Bernardo Silva não têm as mesmas características físicas que Tchouaméni oferece no meio-campo. Além disso, a capacidade de ambos de roubar a bola e fazer a cobertura defensiva não está no mesmo nível da do volante francês, o que pode deixar espaços para os adversários e exigir da equipe uma organização defensiva maior para não perder o equilíbrio.

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A expectativa é de que essa mudança seja temporária, até a recuperação de Tchouaméni e o retorno de todo o elenco à plena forma. Mas a ausência do francês pode dar a Mourinho a oportunidade de testar uma nova formação ofensiva e verificar até que ponto Güler e Bernardo conseguem formar uma dupla no meio-campo, sem abrir mão das soluções ofensivas que Vinícius e Diomande oferecem pelos lados.

Dessa forma, a lesão de Tchouaméni pode deixar de ser um problema nos planos do Real Madrid e se transformar em uma nova oportunidade para Vinícius recuperar a titularidade, depois que o brilho com a seleção brasileira abriu caminho para um retorno em grande estilo. O duelo contra o Celta de Vigo se torna, assim, um teste importante para as escolhas de Mourinho, que tem à disposição uma grande abundância de talentos ofensivos, mas precisa encontrar o espaço adequado para cada jogador em sua escalação.