O francês Ibrahima Konaté, zagueiro do Real Madrid, sofreu uma lesão no ligamento colateral da perna direita, durante o período de paralisação internacional, em meio a estimativas de que fique afastado por um período que pode chegar a 3 semanas.

Pairam dúvidas sobre sua participação diante do Villarreal, já que seu retorno dependerá da evolução de seu quadro, diante da falta de disposição do clube em assumir qualquer risco em relação à sua recuperação.

António Rüdiger passou a ser o único zagueiro do time principal à disposição do técnico José Mourinho, enquanto Dean Huijsen terá de cumprir suspensão em razão de sua expulsão no clássico, ao passo que Raúl Asencio passou recentemente por uma cirurgia, e Militão segue dando continuidade ao seu processo de recuperação.

O jornal Sport noticiou que José Mourinho, diante dessas circunstâncias, estuda recuar Tchouaméni para o eixo da defesa, ou recorrer a jogadores da base para completar a dupla de zaga.

Mourinho também pode buscar uma solução dentro do time reserva do Real Madrid. De fato, o técnico português esteve presente na partida do clássico diante do Atlético de Madrid reserva.

Destaca-se Mario Rivas, a quem Mourinho concedeu um grande número de minutos durante o período de preparação para a temporada, como a alternativa mais próxima, depois de ter conseguido conquistar a confiança do técnico português.

Juan Martínez é outra opção que o treinador conhece bem, mas a redução de seu papel nas equipes das categorias de base diminui suas chances de disputar essa posição. Em contrapartida, Diego Aguado amplia a lista de opções à disposição de uma defesa que se viu obrigada a buscar soluções, em razão do grande número de ausências.

A defesa improvisada do Real Madrid passará por seu primeiro teste diante do Villarreal, que encontrou o caminho certo antes da paralisação internacional. O Villarreal conquistou duas vitórias consecutivas sobre Málaga e Levante, e marcou 3 gols em cada partida, após um início de temporada instável.

A reação positiva veio com o aproveitamento de Mollero na posição de armador, e com um papel maior para Ilias Akhomach, ao lado de Ayoze Pérez como referência ofensiva da equipe. Essa fórmula deu certo, e caberá ao técnico do Villarreal decidir se continuará apostando nela no estádio Santiago Bernabéu.

Esse teste chega em meio à obsessão de Mourinho em melhorar o equilíbrio defensivo da equipe. O técnico português aproveitou o período de paralisação para trabalhar os desequilíbrios que ficaram evidentes durante o clássico de Madrid diante do Atlético.

Mas ele terá de testar o grau de evolução com uma defesa improvisada, e sem grande margem para fazer correções durante as partidas. O duelo com o Villarreal será o início de uma sequência de 5 jogos em 15 dias, já que o Real Madrid enfrentará depois Roma, Sevilla e Leipzig, antes de disputar o Clássico.

Essa sequência exigirá do Real Madrid a recuperação da solidez que lhe faltou justamente no momento em que as ausências voltaram a aparecer, enfraquecendo o eixo de sua linha defensiva. Mourinho precisa que a solução emergencial lhe permita preservar e reforçar o trabalho que realizou durante o período de paralisação.

Além disso, recuar Tchouaméni para a zaga obrigará o treinador também a ajustar o meio-campo da equipe, enquanto apostar em um dos jogadores da base significa exigir dele uma resposta imediata em um calendário de partidas que não conhece pausas.



