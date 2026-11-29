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Terceiro jogo sem vitória: muito desfalcado e com um jogador a menos por boa parte da partida, o Bayern não passou de um 0 a 0 contra o Hamburgo. Veja as notas dos jogadores.

Empate com o Colônia, derrota para o Lille, discussões sobre Jamal Musiala, que está novamente fora por uma lesão nas fibras musculares . Somaram-se a isso as lesões de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Harry Kane. O Bayern viajou a Hamburgo abalado emocionalmente e com vários desfalques.

Vincent Kompany surpreendeu ao escalar Sacha Boey, Bara Ndiaye e Noah Codjo-Evora como titulares . O Bayern dominou a partida durante boa parte do tempo, mas criou poucas chances. Aos 44 minutos, Joshua Kimmich recebeu cartão vermelho direto por uma agressão desnecessária .

Com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen no domingo, o Borussia Dortmund pode abrir quatro pontos de vantagem na liderança da Bundesliga.

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Confira aqui o relato da partida entre Bayern de Munique e Hamburgo.

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Bayern, notas contra o Hamburgo: Jonas Urbig

Fez talvez a defesa mais maluca de sua carreira até aqui. Aos 48 minutos, Urbig temeu, sem motivo, que um corte de Stanisic na direção do próprio gol pudesse ser considerado um recuo deliberado. Por isso, em vez de defender a bola com as mãos, cabeceou para fora, por cima do gol, pouco antes da linha. De maneira mais convencional, Urbig defendeu uma cobrança de falta ousada de Albert Grönbaek (45+1) e uma finalização de Sebastiaan Bornauws à queima-roupa (49). Nota: 2,5.

Bayern, notas contra o Hamburgo: Sacha Boey

Depois de cinco participações curtas, foi titular pela primeira vez nesta temporada. Mostrou empenho, mas a falta de ritmo de jogo ficou evidente. Nota: 4.

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Bayern, notas contra o Hamburgo: Min-Jae Kim

Muito sólido na defesa, como em uma disputa importante com Patson Daka, que havia escapado da marcação (23). Kim também contribuiu no ataque: aos 19, deu um ótimo passe em profundidade para Ndiaye antes da chance do companheiro; aos 60, avançou em uma arrancada espetacular até a área adversária. Nota: 2.

Bayern, notas contra o Hamburgo: Jonathan Tah

Entrou no time titular no lugar de Dayot Upamecano. Chamou bem menos atenção do que Kim, seu parceiro de defesa, mas fez uma atuação correta. Nota: 3.

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Bayern, notas contra o Hamburgo: Josip Stanisic

Seguiu alternando entre os lados da defesa. Contra o Hamburgo, Stanisic voltou a começar pela esquerda. Aos 48, cortou a bola na direção do próprio gol, provocando a defesa de cabeça de Urbig. Aos 63, teve muita sorte de não ser punido por um pontapé em Rössing-Lelesiit. Nota: 4.

IMAGO

Bayern, notas contra o Hamburgo: Joshua Kimmich

Aos quatro minutos, Kimmich quase marcou um gol olímpico. Depois, tentou impulsionar o time, mas não criou lances decisivos até ser expulso com vermelho direto pouco antes do intervalo por uma atitude completamente desnecessária. Alexander Rössing-Lelesiit primeiro deu um leve empurrão em Kimmich, que reagiu puxando-o pelos cabelos e derrubando-o. Nota: 6.

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Bayern, notas contra o Hamburgo: Tom Bischof

Foi um dos mais ativos na dupla de volantes. Bischof teve, com folga, o maior número de ações com a bola entre os jogadores do Bayern, venceu muitos duelos e deu alguns passes que abriram espaços. Nota: 3.

Bayern, notas contra o Hamburgo: Lennart Karl

Sua queda de rendimento é cada vez mais difícil de explicar . Assim como contra o Colônia e o Lille, Karl teve uma atuação muito fraca pela ponta direita diante do Hamburgo. Foi substituído aos 52 minutos, aparentemente com problemas no quadril. Nota: 5.

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Bayern, notas contra o Hamburgo: Aleksandar Pavlovic

Participou bastante do jogo, mas, atuando como meia central, acabou sem causar impacto. Nota: 4.

IMAGO

Bayern, notas contra o Hamburgo: Bara Ndiaye

Até então, o senegalês de 18 anos havia disputado duas partidas nesta temporada, somando apenas quatro minutos. Contra o Hamburgo, Ndiaye foi titular pela primeira vez, atuando na ponta esquerda, uma posição à qual não está acostumado. Aos 19, apareceu com perigo na área, mas seu chute foi bloqueado. No restante, pouco apareceu e foi substituído no intervalo. Nota: 4,5.

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Bayern, notas contra o Hamburgo: Noah Codjo-Evora

Após as tentativas malsucedidas com Karl, Bischof e Konrad Laimer, Kompany escalou Noah Codjo-Evora como titular pela primeira vez na posição mais avançada do ataque contra o Hamburgo. O jovem atacante de 19 anos se apresentou várias vezes para receber a bola, mas, ainda assim, quase não conseguiu participar do jogo. À exceção de um chute aos nove minutos, não criou nada de destaque. Nota: 5.

Bayern, notas contra o Hamburgo: jogadores que entraram durante a partida

Luis Diaz: Entrou no intervalo no lugar de Ndiaye, em sua segunda partida saindo do banco desde que se recuperou de uma ruptura de um feixe muscular. Diaz atuou pela ponta esquerda e deu ao menos um pouco mais de vida ao ataque do Bayern. Nota: 3,5.

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Konrad Laimer: Substituiu Karl aos 52 minutos, passou a atuar como ponta direita e precisou sair aos 87, sentindo um problema físico. Nota: 4.

Nathaniel Brown: Entrou no lugar de Laimer pouco antes do fim. Sem nota.