Jogar fora de casa contra o Atlético de Madrid é uma das tarefas mais ingratas do futebol europeu. Por quase 30 anos, todos os times alemães haviam fracassado ali, uns mais, outros menos, de forma lamentável. Até que o Bayern de Munique, duramente abalado em vários aspectos, conquistou nesta terça-feira de novembro de 2026 uma notável vitória por 2 a 0 no Estádio Metropolitano.

Do ponto de vista do clube de Munique, o cenário dificilmente poderia ser pior. Nas últimas semanas, o Bayern foi atingido praticamente sem parar por más notícias de todo tipo. A morte do pai de Joshua Kimmich, o colapso do técnico Vincent Kompany, uma série de lesões que desfalcou sobretudo o ataque. Além disso, houve tropeços em campo, como os erros contra o Augsburg e o Viking Stavanger, e o empate sofrido no fim do duelo de sábado contra o Borussia Dortmund, pela Bundesliga.

Então, em Madri, a equipe do técnico interino Aaron Dank de repente jogou como se estivesse perfeitamente entrosada havia semanas e viesse embalada por uma sequência de vitórias. Um pouco como o Bayern durante boa parte da temporada passada.

Após debates acalorados, Lennart Karl responde em campo

"Foi simplesmente uma atuação de classe mundial", elogiou o diretor esportivo Max Eberl depois da partida. Sua equipe havia "feito quase tudo certo do primeiro ao último minuto". De volta após se recuperar, o capitão Manuel Neuer avaliou: "Foi um domínio total do primeiro ao 93º minuto. Não importava o que o Atlético colocasse diante de nós, sempre tínhamos uma resposta."

Os jogadores do Bayern não entraram nas provocações típicas do Atlético, e a torcida do Metropolitano, conhecida por seu entusiasmo, nem chegou a se inflamar. Também não se deixaram abalar pelo fato de o Atlético, em alguns momentos, parecer jogar com 12, já que o técnico Diego Simeone frequentemente saía de sua área técnica e avançava pelo campo com a intensidade de sempre. Tampouco se deixaram abalar por demorarem a criar chances, quanto mais a marcar gols, apesar do amplo domínio desde o início.

O alívio veio, enfim, aos 54 minutos, com Lennart Karl. Justamente Lennart Karl, sobre quem se falou mais nas últimas semanas do que sobre qualquer outro jogador do Bayern. Redes sociais demais, humildade de menos e assim por diante. O presidente de honra Uli Hoeneß anunciou uma "conversa séria" com o jovem de 18 anos. Agora, Karl respondeu em campo. Esse foi o primeiro motivo de grande satisfação para o Bayern.

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O Bayern também vence sem Kane e Olise em noite de gala

O lateral-direito Konrad Laimer marcou o gol que definiu o placar em 2 a 0, aos 74 minutos. Isso também significa que os dois astros Harry Kane e Michael Olise passaram em branco. Assim como no empate por 2 a 2 com o Dortmund, quando Laimer e Dayot Upamecano também haviam marcado.

Kane já está há três jogos sem marcar. Depois de desperdiçar chances contra o BVB, o melhor jogador do mundo tentou cinco finalizações em Madri, sem sucesso. Ao menos deu a assistência para o segundo gol, de Laimer. Olise havia terminado a partida contra o Dortmund com problemas físicos. Por isso, faltou-lhe em Madri a explosão habitual. O francês se esforçou e participou bastante do jogo, mas repetidamente perdeu a bola ao tentar driblar, recuou ou caiu no chão.

É claro que se poderia ficar preocupado com a fase dos dois. Mas, diante da qualidade extraordinária e da regularidade que demonstraram nos últimos meses, há motivos para confiar plenamente que Kane e Olise logo voltarão ao seu melhor nível. Assim, fica sobretudo um segundo motivo de especial satisfação: o Bayern também consegue vencer adversários de alto nível sem que seus dois principais astros estejam em sua melhor forma. E, vale lembrar, também sem Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari.

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Bayern volta a não sofrer gols após sete jogos

Por fim, o terceiro motivo de satisfação: depois de sofrer pelo menos um gol em cada um dos sete jogos anteriores, o Bayern voltou a passar uma partida sem ser vazado em Madri. O principal responsável por isso foi o líder da defesa Dayot Upamecano, o melhor jogador do Bayern no Metropolitano.

Seu companheiro de zaga Jonathan Tah, que vinha apresentando queda de rendimento, melhorou ao longo da partida depois de um início difícil e voltou à disputa por posição com Min-Jae Kim. Os dois laterais, Laimer e Josip Stanisic, mostraram muita disposição para atacar sem descuidar da defesa. Assim, o goleiro Manuel Neuer praticamente não teve trabalho em seu retorno.

Com a vitória, o Bayern subiu, ao menos provisoriamente, para a oitava posição na tabela, que garantiria classificação direta às oitavas de final. Depois de todos os reveses das últimas semanas, o clube de Munique reforçou sua condição de um dos principais favoritos ao título da Liga dos Campeões. Se o Bayern voltar ao Metropolitano em 5 de junho de 2027 para a final, esta vitória talvez seja lembrada como a virada emocional da temporada.

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