Jogar fora de casa contra o Atlético de Madrid é uma das tarefas mais ingratas do futebol europeu. Por quase 30 anos, todos os times alemães haviam fracassado, em maior ou menor grau, nessa missão. Até que um Bayern de Munique duramente atingido por problemas de vários tipos conquistou, nesta terça-feira de novembro de 2026, uma notável vitória por 2 a 0 no Estadio Metropolitano.

Para o time de Munique, o cenário dificilmente poderia ser pior. Nas últimas semanas, o Bayern recebeu praticamente sem parar más notícias de diferentes naturezas. A morte do pai de Joshua Kimmich, o colapso do técnico Vincent Kompany, uma série de lesões que reduziu drasticamente as opções no ataque. Além disso, houve tropeços como os cometidos contra o FC Augsburg e o Viking Stavanger, assim como o empate sofrido no fim do clássico da Bundesliga contra o Borussia Dortmund, no sábado.

Então, em Madri, a equipe comandada pelo técnico interino Aaron Dank entrou em campo como se estivesse perfeitamente entrosada havia semanas e viesse de uma sequência de vitórias. Um pouco como o Bayern durante boa parte da temporada passada.

Após debates acalorados, Lennart Karl responde em campo

"Foi simplesmente uma atuação de classe mundial", elogiou o diretor esportivo Max Eberl após a partida. Sua equipe teria feito "quase tudo certo do primeiro ao último minuto". O capitão Manuel Neuer, recuperado, avaliou: "Foi domínio total do primeiro ao 93º minuto. Não importa o que o Atlético colocou diante de nós, sempre tivemos uma resposta".

O time de Munique não entrou nas provocações típicas do Atlético, e os torcedores do Metropolitano, frequentemente fervorosos, nem chegaram a se empolgar. Também não se deixou perturbar pelo fato de o Atlético jogar, em alguns momentos, com 12 homens, já que o técnico Diego Simeone, com sua habitual intensidade, saía regularmente da área técnica e entrava em campo. Nem pelo fato de que, apesar do amplo domínio desde o início, demorou a criar chances, quanto mais a marcar gols.

O alívio veio, enfim, aos 54 minutos, com Lennart Karl. Justamente Lennart Karl, sobre quem se falou mais nas últimas semanas do que sobre qualquer outro jogador do Bayern. Redes sociais demais, humildade de menos e assim por diante. O presidente de honra Uli Hoeneß havia anunciado uma "conversa séria" com o jovem de 18 anos. Agora, Karl respondeu em campo. Esse foi o primeiro aspecto especialmente positivo para o Bayern.

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O Bayern também consegue brilhar sem Kane e Olise em grande forma

O gol que definiu o 2 a 0 veio aos 74 minutos, com o lateral-direito Konrad Laimer. Isso também significa que os dois astros Harry Kane e Michael Olise passaram em branco. Como já havia acontecido no empate por 2 a 2 com o Dortmund, quando Laimer e Dayot Upamecano marcaram.

Kane já está há três jogos sem marcar. Depois de desperdiçar chances contra o BVB, o melhor jogador do mundo tentou cinco finalizações em Madri, sem sucesso. Ao menos deu a assistência para o 2 a 0 de Laimer. Olise terminou o jogo contra o Dortmund com problemas físicos. Por isso, faltou-lhe em Madri a explosão habitual. O francês se esforçou e participou bastante do jogo, mas teve dificuldade para avançar nos dribles, recuou ou foi ao chão repetidas vezes.

É claro que se poderia ficar preocupado com a forma dos dois. Mas a qualidade excepcional e a regularidade que demonstraram nos últimos meses dão motivos para confiar que Kane e Olise logo voltarão naturalmente ao melhor nível. Assim, fica sobretudo um segundo aspecto especialmente positivo: o Bayern consegue vencer adversários de ponta mesmo sem seus dois principais astros em grande forma. E, aliás, também sem Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari.

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Bayern volta a não sofrer gols após sete jogos

Por fim, o terceiro aspecto positivo: depois de sofrer ao menos um gol em cada um dos últimos sete jogos, o Bayern voltou a sair de campo sem ser vazado em Madri. O principal responsável foi o líder da defesa Dayot Upamecano, o melhor jogador do time de Munique no Metropolitano.

Seu companheiro de zaga Jonathan Tah, que vinha apresentando queda de rendimento, melhorou ao longo da partida depois de um início difícil e voltou à disputa por posição com Min-Jae Kim. Os dois laterais, Laimer e Josip Stanisic, mostraram muita disposição para atacar sem negligenciar o trabalho defensivo. Assim, o goleiro Manuel Neuer praticamente não teve trabalho em seu retorno.

Com a vitória, o Bayern subiu, ao menos provisoriamente, para a oitava posição na tabela, suficiente para uma vaga direta nas oitavas de final. Depois de todos os reveses das últimas semanas, o time de Munique reafirmou sua condição de um dos principais favoritos ao título da Champions League. Se o Bayern voltar ao Metropolitano em 5 de junho de 2027 para a final, esta vitória poderá ser lembrada como o ponto de virada emocional da temporada.

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