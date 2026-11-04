Depois de comemorar com os companheiros, em uma roda de jogadores, o gol que marcou aos 54 minutos na surpreendentemente tranquila vitória do Bayern de Munique por 2 a 0 fora de casa na noite de terça-feira, Karl fez questão de dar uma resposta aos críticos. Com as duas mãos junto às orelhas, a joia ofensiva do Bayern fez um gesto de "blá-blá-blá". Como quem diz: não me interessa o que vocês falam.

Karl já havia feito comemorações parecidas, com basicamente a mesma mensagem, e levantado dúvidas.

Foi o caso, por exemplo, dos gols contra o Mainz e o Sporting de Lisboa no fim do ano passado. Naquelas ocasiões, ele bateu os dedos das duas mãos, voltadas para si, uns contra os outros, ou talvez os tenha esfregado. Depois, levou o indicador direito aos lábios. Algumas semanas depois, marcou ao entrar no decorrer do jogo contra o 1. FC Köln e, em seguida, fez primeiro gestos para pedir calma à la Cristiano Ronaldo, posou de braços cruzados à maneira de Kylian Mbappé diante da torcida visitante e, ao caminhar para o próprio campo, apontou sorrindo para o banco de reservas com o indicador erguido. Depois, bateu no pulso, como se apontasse para um relógio imaginário.

"Ele tem muitos amigos no banco, todos jovens. Acho que estava falando com os amigos. São todos garotos, talvez ainda não tenham relógio e precisem comprar um. Não sei", especulou Vincent Kompany, rindo, na época. Suas comemorações de gol também já causaram incômodo, como quando ele se desculpou por ter ido de forma provocativa até o setor da torcida da casa após marcar contra o SV Elversberg, há algumas semanas.

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Comemoração de Lennart Karl contra o Atlético de Madrid foi para Uli Hoeneß?

Na noite de terça-feira, em Madri, porém, a mais recente comemoração chamativa de Karl tinha um contexto potencialmente delicado.

Em tese, o gesto poderia ter sido dirigido, entre outros, a Uli Hoeneß, presidente honorário e figura influente do Bayern. Afinal, ele havia ajudado a desencadear os recentes debates públicos sobre o jogador de 18 anos ao dizer, recentemente, em entrevista ao Welt am Sonntag: "Decidi ter uma conversa séria com ele." Karl estaria "ainda longe de ser um astro. Jogadores jovens precisam de humildade. As comparações com Olise claramente não fazem bem a ele; ainda há uma enorme distância entre os dois. [...] Jogadores jovens também precisam de pressão. Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl receber apenas afagos o tempo todo."

Além disso, o Bild noticiou recentemente que, dentro do Bayern, Hoeneß não seria o único incomodado com o "estilo de vida glamouroso" de Karl, como escreveu o tabloide. Em meio a uma pequena queda de rendimento nas últimas semanas, completamente normal para alguém da idade de Karl, ganharam força as discussões na imprensa sobre o jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção alemã.

O que Michael Ballack disse sobre a forma como o Bayern de Munique trata Lennart Karl?

O empresário Michael Ballack defendeu Karl no fim de semana passado, por ocasião do confronto de destaque contra o Borussia Dortmund, mas, com isso, também contribuiu para que as manchetes sobre seu agenciado continuassem. "É legítimo que Uli Hoeneß critique a forma como ele se apresenta publicamente. Mas também está claro que, com isso, ele expõe Lennart publicamente como alvo", disse Ballack à DAZN, criticando os dirigentes do Bayern pela forma como lidam com Karl. Ele também atacou Max Eberl, diretor esportivo do clube. O fato de Eberl "agora, depois de a curva de desempenho de Lennart voltar a apontar claramente para cima, atribuir a ele uma queda de rendimento, acompanhada de deslizes, é incompreensível pelo momento e, no mínimo, questionável pelo conteúdo", acrescentou Ballack.

Naturalmente, Eberl foi questionado sobre as declarações de Ballack após a partida contra o BVB e também se mostrou incomodado com o duplo papel do ex-jogador de 50 anos: "Não sei se ele disse isso como comentarista da DAZN ou como empresário do jogador", rebateu Eberl com ironia. À Sky, declarou: "Sinceramente, acho difícil travar uma discussão pela imprensa." Sobre a situação de Karl em campo, ressaltou: "Sabíamos que o desenvolvimento dele também poderia ter uma oscilação. E não dissemos nada além disso. Dá para ver que ele está melhorando de novo e no caminho certo. Fico impressionado com a forma como esse jovem deixa isso de lado. Foi o que eu disse em nome do Bayern de Munique."

Depois de perder a Copa do Mundo por causa de uma ruptura de um feixe muscular na coxa, sofrida pouco antes do início do torneio, Karl teve dificuldades para engrenar na temporada. Nas últimas partidas, porém, o desempenho do meia ofensivo voltou a melhorar claramente, tendo o importante gol contra o Atlético como ponto alto até agora.

Por que Mats Hummels está irritado com a comemoração de Lennart Karl

Após o jogo, no qual Karl foi substituído aos 68 minutos, o campeão mundial Mats Hummels comentou a comemoração do jogador e destacou que ela o irrita bastante. "Hoje em dia, vemos esse gesto com frequência demais", disse Hummels, comentarista da Prime Video. Ele afirmou não entender a atitude: "As críticas fazem parte do futebol. Você ganha tanto dinheiro porque tanta gente fala sobre isso."

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O ex-jogador da seleção alemã também se incomoda com o mau exemplo que Karl dá aos jogadores das categorias de base com esse tipo de comemoração. "Meu filho tem oito anos e, nos jogos dos times dele, já vejo crianças fazendo esse gesto, porque ele aparece com muita frequência hoje em dia", disse Hummels. "Proíbo meu filho de fazer essa comemoração. Mas, fora isso, foi uma resposta e tanto de Lennart Karl e do Bayern de Munique."

O capitão do Bayern, Manuel Neuer, recuperado de lesão, deixou claro: "Não há nada a discutir nem a comentar." A roda de comemoração dos jogadores do Bayern também não teve nenhum motivo especial: "Lenny é uma parte muito importante do time. Ele faz parte do grupo e, por isso, ficamos felizes com ele. Sempre desejamos que faça o melhor jogo possível e tenha grandes atuações. Hoje, ele mostrou isso mais uma vez."

Konrad Laimer, que marcou aos 74 minutos e definiu a vitória do campeão alemão por 2 a 0, disse à Prime Video sobre a comemoração de Karl: "Fico feliz pelo garoto. Ele mantém a calma e trabalha duro. Hoje foi recompensado, e também foi um gol de muito esforço. Ele volta, recupera a bola e, de algum jeito, manda para dentro." Karl é jovem e ainda precisa "aprender e dar passos. Está em um ótimo caminho. Tem uma grande carreira pela frente", previu o austríaco.

Laimer comemorou o próprio gol, espetacular, simplesmente de braços abertos. Talvez Karl devesse seguir seu exemplo se quiser evitar problemas.