Compartilhar Siga GOAL no Google

Luís Figo, lenda do Real Madrid e embaixador da Betfair, confia na capacidade de Vinícius Júnior de voltar ao seu melhor nível, apesar de o início de temporada ter ficado longe do que o brasileiro esperava.

Publicidade

O jornal AS publicou declarações de Figo, concedidas à Betfair, nas quais ele afirmou: "Vinícius vai voltar ao seu nível e ao seu status graças à qualidade que tem".

E acrescentou: "É natural que o rendimento dele seja afetado. Todos os grandes jogadores podem passar por fases em que não apresentam seu melhor nível, mas acredito que isso não tem nada a ver com a qualidade dele. Tenho certeza de que ele vai voltar ao seu status e ao seu nível habitual, e voltará a ser um jogador capaz de fazer a diferença".

Não é a primeira vez que Luís Figo manifesta apoio e confiança no astro brasileiro. Em março passado, quando Vinícius desperdiçou um pênalti no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, Figo saiu rapidamente em defesa do brasileiro.

Na ocasião, ele disse: "Meu conselho ao Vinícius sobre os pênaltis? Que continue batendo. Só perde pênalti quem bate".

Publicidade Publicidade

No jogo de volta, foi marcado outro pênalti, e Vinícius foi para a cobrança, exatamente como Figo havia aconselhado, e converteu. Depois, ainda marcou mais um gol, e o Real Madrid venceu por 2 a 1.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Com a ausência de Vinícius, suspenso por quatro jogos em LaLiga, Yan Diomande ocupou sua posição.

O marfinense não sentiu a pressão de assumir essa responsabilidade. Pelo contrário, continuou evoluindo e mostrou, na visão do vencedor da Bola de Ouro de 2000, que pode se tornar uma peça importante no atual Real Madrid.

Publicidade

Luís Figo afirmou: "Diomande se integrou aos poucos a um clube que, naturalmente, é muito exigente, como o Real Madrid. Ele também aproveitou as oportunidades que recebeu. Agora está jogando com mais regularidade e, sem dúvida, é um jogador capaz de fazer a diferença, rápido e que sabe fazer gols".

Em seguida, Figo destacou o aspecto que talvez mais lhe chame a atenção no marfinense, a entrega pelo time: "Talvez, ao vê-lo jogar, ele não pareça um jogador de técnica tão refinada, mas é muito incisivo e direto, sempre busca avançar em direção ao gol adversário e tem algo importante para toda a torcida do Real Madrid: participa ativamente das tarefas defensivas".

Publicidade

E reforçou: "Acho que isso é extremamente importante para um time como o Real Madrid e também para a competição de modo geral".

Luís Figo também fez questão de elogiar o papel de Arda Güler, um dos jogadores que vêm apresentando um rendimento acima das expectativas.

Publicidade

A lenda portuguesa disse: "Acho que Güler passou a desempenhar um papel de destaque, no qual mostra sua qualidade. É um jogador importante na construção das jogadas graças à sua capacidade técnica e por ser um jogador que gosta de criar. Tem muitas virtudes e, por isso, vem comprovando seu potencial com a regularidade que apresenta".

Luís Figo se mostrou convicto de que o técnico José Mourinho está por trás dessa evolução no desempenho do jogador.

Publicidade

"Com certeza, o mérito é de Mourinho. O Real Madrid vive um ótimo momento em termos de rendimento, e isso também se deve às decisões do treinador. As mudanças que ele fez no time se refletiram em bons resultados, além de alguns ajustes em relação aos jogadores", afirmou.

E explicou: "Os resultados mostram que o Real Madrid é atualmente uma das equipes mais estáveis e bem preparadas. Acredito que o que mudou foi o comprometimento de todos os jogadores com a parte defensiva".

Publicidade

Por fim, concluiu: "É natural que, pela qualidade que têm, eles sejam capazes de fazer a diferença no ataque, o que permite ao Real balançar as redes com facilidade. Por isso, quando você encontra o equilíbrio defensivo e não permite que o adversário tenha chances, isso explica a sequência positiva que o time merengue vive atualmente".