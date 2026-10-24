Lenda do Real Madrid: espero uma vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona

Steve McManaman, ídolo do Real Madrid, previu a vitória do time merengue sobre o Barcelona, por 3 a 1, no aguardado Clásico, na noite de domingo, no estádio Spotify Camp Nou.

O jornal Sport publicou as declarações de McManaman, feitas durante sua entrevista com a plataforma 365Scores.

McManaman disse: "Espero a vitória do Real Madrid por 3 a 1, mas vamos ver o que vai acontecer. Esse jogo sempre foge ao que se espera".

E acrescentou: "Será uma partida muito disputada, porque os dois times têm capacidade de decidir confrontos importantes".

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Ele destacou que os pequenos detalhes serão decisivos, sobretudo o aproveitamento das chances diante do gol e a forma de lidar com a pressão nos momentos decisivos.

McManaman descreveu a ausência do brasileiro Vinícius Júnior como algo que terá grande impacto, explicando que Vinícius é capaz de mudar o rumo da partida graças à sua velocidade e às suas qualidades nos duelos individuais com os zagueiros.

McManaman não acredita que Kylian Mbappé seja capaz de compensar sozinho essa ausência, afirmando: "Mbappé tem grandes qualidades, claro, mas eles são dois jogadores completamente diferentes, e você não consegue compensar tudo o que o Vinícius oferece apenas colocando outro jogador no lugar dele".

Diante disso, McManaman considera que José Mourinho, treinador do time merengue, será cobrado a encontrar a solução tática adequada para manter o poder ofensivo do Real Madrid apesar da ausência de seu astro brasileiro.

O ex-jogador do Real Madrid também escolheu Kylian Mbappé em detrimento de Lamine Yamal na disputa pela Bola de Ouro.

Ele respondeu sem hesitar: "Eu escolheria Mbappé. É um jogador capaz de fazer a diferença e marcar gols nas partidas mais importantes, além de ter a experiência necessária que o ajuda a lidar com a pressão".

McManaman também elogiou o craque do Barcelona, mas manteve sua escolha, dizendo: "Yamal é um jogador muito talentoso e apresentou grandes atuações apesar da pouca idade, mas se eu tivesse que escolher entre os dois agora, votaria em Mbappé".