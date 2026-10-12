Lenda do Real Madrid defende Vinícius: "Ele não cuspiu"!

No momento em que o Real Madrid aguarda uma punição severa que pode privar Vinicius Júnior do Clássico, após o episódio em que empurrou um funcionário da LaLiga, o ídolo do clube merengue Jorge Valdano veio a público virar a mesa e defender com veemência o craque brasileiro, afirmando que o que ele fez diante do Villarreal não carrega nenhuma intenção maldosa ou sujeira.

Valdano, em declarações publicadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", comentou o ato de Vinicius puxar o cabelo do zagueiro do Villarreal, Saliba, lance que provocou sua expulsão direta aos 73 minutos: "É um movimento totalmente espontâneo".

O ídolo e ex-técnico do Real Madrid falou, durante sua análise no canal Movistar, sobre o cartão vermelho direto que Vinicius recebeu na partida entre Real Madrid e Villarreal, que terminou com vitória merengue por 1 a 0.

Valdano começou sua fala com uma comparação chamativa para absolver o jogador do Real Madrid: "Isso mostra a diferença entre cuspir, por exemplo, e o que aconteceu aqui".

E acrescentou, explicando os motivos de Vinicius naquele instante: "É um movimento totalmente instintivo. O jogador se sente acuado e quer se livrar daquilo, então faz isso da maneira mais ilegal possível".

Jorge Valdano terminou com a frase decisiva que vai incendiar a polêmica na Espanha: "Não vejo nenhuma intenção, nem sujeira na ação" em que Vinicius puxou o cabelo de Saliba, jogador do Villarreal.

A defesa de Valdano chega em um momento extremamente delicado, já que Vinicius corre o risco de ser suspenso por pelo menos duas partidas, o que ameaça sua ausência no aguardado Clássico contra o Barcelona em 25 de outubro, além do episódio em que empurrou um funcionário da LaLiga em seu caminho para o túnel, o que pode aumentar a severidade da punição esperada.







