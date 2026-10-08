Romário, ídolo da seleção brasileira e campeão do mundo em 1994, soltou declarações explosivas sobre a crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, afirmando compreender totalmente a decisão do capitão da seleção portuguesa de deixar a concentração do seu país, mas considerou que Ronaldo cometeu um único erro antes de ir embora.

Durante sua participação no "Charla Podcast" brasileiro, o ex-atacante brasileiro se posicionou claramente ao lado de Ronaldo, após entender que o jogador se sentiu desvalorizado por parte da comissão técnica, o que o levou a deixar a concentração.

Romário disse, em declarações divulgadas pelo jornal português "A Bola": "Acho que esse foi o erro do Ronaldo no início... O Ronaldo, nesse caso, sentiu-se uma pessoa que não é valorizada, e que já não tinha nenhuma importância, e por isso foi embora. É só isso. Se eu estivesse no lugar dele, teria feito a mesma coisa".

Mas Romário não parou por aí, e revelou, com suas palavras francas e diretas, o que considerou o único erro cometido por Ronaldo antes de deixar a concentração da seleção portuguesa.

O ídolo do Brasil acrescentou: "Mas antes de eu ir embora, teria mandado ele (Jorge Jesus) ir pro inferno, antes de qualquer coisa! Mas eu teria ido embora, é só isso. Não é esse o erro dele? É esse o erro, que ele não tenha ofendido o homem antes de ir embora!".

As declarações de Romário vieram para confirmar seu posicionamento claro ao lado de Ronaldo em sua crise com Jesus, em meio à continuidade da polêmica sobre os bastidores do desentendimento que terminou com a saída do capitão de Portugal da concentração da seleção nacional antes da partida contra a Dinamarca.

Ronaldo havia deixado a concentração após o agravamento do desentendimento com a comissão técnica, em uma crise que lançou sombra sobre a preparação da seleção portuguesa para os compromissos vindouros, em meio à expectativa pelo que resultará da relação entre o capitão da seleção e Jesus.