Andrés Iniesta, ídolo do Barcelona e da seleção espanhola, exaltou o que seu compatriota Lamine Yamal apresenta aos 19 anos de idade.

Iniesta disse, durante entrevista ao jornal Mundo Deportivo: "O que Yamal apresenta não é normal, porque, se fosse normal, haveria mais jogadores capazes de fazer a mesma coisa".

E ressaltou: "É algo fora do normal, e o que há de bonito e importante nisso é a ambição que ele tem, e essa espontaneidade. Se você parar para pensar no que o espera, estando ele nessa idade, o futuro dele parece extremamente brilhante".

E prosseguiu: "A contratação de Rodri dá ao Barcelona um salto rumo ao título europeu? Sim, com certeza. Ter um jogador como Rodri eleva o nível da equipe, sem dúvida".

E destacou: "Um jogador desse nível, como Rodri, com a importância que ele tem dentro da equipe e com sua leitura de jogo, dá ao Barça, com certeza, mais um salto de nível".

E apontou: "Quem é parecido com Iniesta como jogador entre os que estão atualmente no futebol mundial? Se estamos falando de jogadores de meio-campo, eu gosto muito dos jogadores que temos no Barcelona".

E explicou: "Gosto muito de Pedri, aliás, adoro-o, mas também gosto muito de Fermín López, e gosto muito de Dani Olmo, assim como de Gavi".

E concluiu: "Acho que, em vez de dizer que este ou aquele jogador é o mais parecido, pode-se dizer que esses jogadores têm o que há de melhor. Ou, pelo menos, do meu ponto de vista, quando você me pergunta: como você gosta que seja um jogador de futebol? Esses três, por exemplo, representam exatamente o tipo de que eu gosto".