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O nome do norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, foi ligado a uma transferência para o Real Madrid em várias janelas de transferências de verão.

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E o último verão não foi exceção: Enrique Riquelme, então candidato à presidência do Real Madrid, garantiu que faria todo o possível para contratar o atacante norueguês.

O jornal Sport publicou declarações de Gary Neville, ex-astro do Manchester United, durante participação no podcast The Overlap, nas quais ele afirmou que Haaland acabará vestindo a camisa do Real Madrid.

A lenda da Inglaterra afirmou: “Tenho total confiança de que Erling Haaland será jogador do Real Madrid em no máximo 18 meses, e talvez já no fim da temporada”.

Gary Neville não parou por aí e se arriscou a prever como será o novo ataque do time merengue.

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Gary Neville destacou: “Acho que o brasileiro Vinicius Júnior vai deixar o Real Madrid, o francês Kylian Mbappé passará para a ponta esquerda, enquanto Erling Haaland será o centroavante do Real Madrid”.

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Vale lembrar que Erling Haaland, de 26 anos, renovou no ano passado seu contrato com o Manchester City até o verão de 2034, embora a situação do clube inglês no caso das supostas irregularidades financeiras possa mudar completamente o cenário.

O Manchester City vive uma fase ruim em termos de resultados na Premier League, sob o comando do técnico italiano Enzo Maresca, que assumiu o cargo após a saída de Pep Guardiola.

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O City não sabe o que é vencer há 4 rodadas na Premier League: perdeu para Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest e empatou com o Fulham.

Além disso, o Manchester City empatou por 2 a 2 com o Napoli, da Itália, na quinta rodada da Champions League, e ocupa a oitava posição, com 10 pontos.