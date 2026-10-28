Lenda da França: Mbappé gosta de ser servido pelos outros, como Cristiano

Jean-Pierre Papin, vencedor da Bola de Ouro em 1991, criticou a forma como Kylian Mbappé se comunicou com a imprensa durante sua campanha pela conquista do prêmio, considerando que suas declarações sobre merecer a coroação afetaram negativamente suas chances, apesar de confiar na capacidade do astro francês de conquistar o troféu no futuro.

Mbappé ficou em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro de 2026, atrás do inglês Harry Kane, alcançando sua melhor colocação no prêmio aos 27 anos, depois de ter dito no mês passado, em entrevista à revista "France Football": "Não há ninguém melhor do que eu na temporada passada".

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Papin disse, durante sua participação nesta quarta-feira no programa "Rothen s'enflamme", na rádio "RMC": "A comunicação de Mbappé foi catastrófica para ele, pois refletiu, de certa forma, a natureza de sua personalidade. E isso é lamentável quando se tem todo esse talento e se joga em um clube como o Real Madrid. Ele me lembra um pouco Cristiano Ronaldo, pois os outros deveriam se colocar a seu serviço".

O ex-atacante do Olympique de Marseille e do Milan acrescentou: "Em termos de eficiência, ele não está longe do que Cristiano Ronaldo apresentava, mas sua campanha midiática se voltou contra ele, de certa forma".

Apesar de criticar a maneira como Mbappé lidou com a imprensa na disputa pela Bola de Ouro, Papin reafirmou sua confiança na capacidade de seu compatriota de conquistar o prêmio nos próximos anos.

E disse: "Estou convencido de que ele vai conquistar a Bola de Ouro, pois tem o talento necessário para isso. Este ano não foi sua última chance, foi de fato uma grande oportunidade, mas ele ainda tem um caminho a percorrer".

Mbappé já havia ocupado a sétima colocação no ranking da Bola de Ouro em 2017, a quarta em 2018, a sexta em 2019, a nona em 2021, a sexta em 2022, a terceira em 2023, a sexta em 2024 e a sétima em 2025, antes de alcançar seu melhor resultado com o segundo lugar na edição de 2026.



